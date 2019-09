Conche di Codevigo, ecco dove viene prodotta la "spirulina"

Allen e Tomas Caltarossa sono due imprenditori padovani di cui si stanno interessando diversi media nazionali. I due infatti producono la “spirulina”. E il loro prodotto, il “frutto” di quest’alga è assolutamente biologico, naturale. Anche per questo l’interesse cresce sempre più. La “spirulina” è presente in tanti integratori, ma non sempre in grande quantità. Per questo i fratelli Caltarossa hanno scelto di mettere in commercio un prodotto puro ottenuto senza impattare sull’ambiente.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dal 2017 hanno costruito un impianto che è stato sviluppato con la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze e il contributo dell’Ue, attraverso fondi messi a disposizione da un bando che premia le società produttrici agricole che lavorano seguendo regole naturali e non inquinando.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un’azienda a impatto zero, come si dice in questi casi. Una produzione tutta italiana all’interno di una serra di vetro dove la coltivazione avviene in ambiente totalmente protetto da contaminazioni esterne, e tutte le successive fasi di produzione sono seguite e curate con massima attenzione e competenza al fine di ottenere un prodotto puro al 100%.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati a trovarli a Conche di Codevigo, l’ultimo comune padovano, situato all’inizio della Laguna. La Spirulina (Arthrospira Platensis) è una microalga con molte proprietà benefiche per l’organismo, ricca di proteine, carboidrati, sali minerali, oligoelementi, vitamine. Se fino a qualche tempo fa era utilizzato da "vegani" e sportivi per lo più, oggi questo che è di fatto un integratore alimentare e sempre più diffuso.