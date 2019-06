Ecofuturo Festival, i ragazzi di Fridays for Future: «Uniamoci per cambiare il domani»

L’onda verde di Greta Thunberg tocca anche la VI edizione di Ecofuturo Festival. Ha preso il via questa mattina il festival green più famoso d’Italia: cinque giornate ricche di appuntamenti, incontri, spettacoli, corsi, workshop, esposizioni e cene bio. Il focus di questa edizione è “Smart world e Smart People: la Terra salvata dalla terra”. Al centro della prima giornata la nuova rivoluzione verde, in nome dell’emergenza climatica. Tra i presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni che ha portato i saluti dell’amministrazione. Hanno aperto la prima sessione Fabio Roggiolani, direttore di Ecofuturo; Michele Dotti, attore, autore e cofondatore di Ecofuturo e assieme a Jacopo Fo.

L'appello dei giovanissimi

Dal Festival si alza l’appello degli attivisti di Fridays for Future, ospiti in questi giorni nell’ostello del parco Fenice. La delegazione di giovanissimi giunta in città è composta da David Wicker, 15 anni, da Val di Susa; Bruno Pierre Bezerra Marques, 23 anni, da Forlì e Erika Tatiana Manigrasso, 20 anni da Bologna. «Invito i padovani, sia giovani e adulti – afferma David Wicker – a informarsi e lottare per un futuro migliore. Ci stiamo preparando per il prossimo sciopero globale il 27 settembre. So che qui a Padova le giovani generazioni si sono dimostrate molto sensibili al tema, ma dobbiamo fare di più, insieme possiamo cambiare il nostro futuro. Il surriscaldamento globale è un problema che coinvolge tutti». David, nato in Val di Susa, studia al Liceo Pascal di Giaveno, in provincia di Torino. Il giorno dopo la seconda mobilitazione globale per il clima, una delegazione di attivisti di Fridays For Future ha occupato il Parlamento Europeo a Bruxelles e piantato tende e striscioni all’interno della sede dell’Assemblea elettiva europea proprio nel weekend in cui si sono tenute le elezioni per la nuova rappresentanza.

Il movimento ispirato a Greta

Tra loro c’era anche David Wicker, uno dei più giovani esponenti italiani del movimento ispirato alla protesta della giovane attivista svedese Greta Thunberg. «Il movimento di cui facciamo parte ha una portata internazionale – spiega David – chiediamo ai governi di tutto il mondo di rispettare i trattati internazionali già firmati da più paesi, come l’Accordo di Parigi e l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), firmato anche dall’Italia. Si tratta di trattati internazionali che vedono la firma di grandi scienziati e prevedono piani politici per cominciare a portare il mondo verso un’economia “verde”, senza l’estrazione di combustibili fossili e limitando il più possibile le emissioni. Nessuno dei paesi firmatari sta mettendo in atto le linee guida proposte, noi vogliamo invece che siano rispettare e che si cerchi di fare ancora di più. La comunità scientifica che affermato che le misure contemplate dai trattati non saranno sicuramente abbastanza». Durante la giornata di apertura del Festival si è parlato anche di agricoltura 4.0 e di energie rinnovabili. «L’economia della sostenibilità crea valore – ha detto il vicesindaco Lorenzoni – c’è l’idea che il pulito è bello, ma se lo possono permettere in pochi. Non è così. Rispettare l’ambiente crea benessere e alza la qualità della vita. Un’economia sostenibile è possibile e desiderabile».

Il programma di mercoledì

La seconda giornata del Festival apre con il tema “CROWDFUNDING PER LA RICONVERSIONE ENERGETICA”. Dalle 10 alle 13 si parla di finanziamento collettivo, motore delle eco-innovazioni verso una economia finanziata dagli esseri umani. Moderano la sessione Jacopo Fo e Andrea Grigoletto. Tanti i progetti a confronto e le testimonianze provenienti da tutt’Italia. Dalle 14.30 alle 17.30 è la volta dell’incontro “LE AUTOSTRADE DEL MARE” per capire come sviluppare rapidamente la via più veloce, più economica e più pulita per i nostri 8000 km di coste. Alle 18 è atteso l’Aperilibro, con la presentazione di “Occhio all’etichetta” di Lucia Cuffaro ed Elena Tioli. Alle 18.30 c’è il momento dedicato al benessere “Ecosalute, aver cura di se”, si parlerà di alimentazione e salute. Alle 21.30 chiude la giornata lo spettacolo di musica e teatro “Domani è bello” con Erica Boschiero e Michele Dotti.

I dibattiti e gli incontri di Ecofuturo Festival si possono seguire in diretta streaming dal seguente link. Il sito di Ecofuturo: www.ecofuturo.eu

Il programma con tutte le sessioni dei cinque giorni di Ecofuturo 2018 si trova qui: http://ecofuturo.eu/programma/ La sezione news del sito di Ecofuturo: http://ecofuturo.eu/news

ag