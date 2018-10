168 aziende agricole per un unico, grande evento: tornano le "Fattorie Didattiche"

E con questa fanno sedici edizioni: torna la “Giornata aperta delle Fattorie Didattiche”, manifestazione promossa dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore agricolo, in programma domenica 14 ottobre.

«Identità da rispettare e preservare»

Un appuntamento che, come sottolinea l'assessore regionale al turismo e alla promozione Federico Caner, «non conosce "stanchezza", atteso dagli alunni, dalle scuole e dalle famiglie perché nella sua semplicità riesce a coinvolgere e a destare interesse e curiosità per un mondo, quello delle produzioni agricole, che appartiene alla nostra comunità regionale più di quanto essa stessa sia consapevole. Nella fatica, nella passione delle donne e degli uomini che lavorano nei campi e nelle aziende, ci sono la storia e l’identità di un veneto che abbiamo tutti il dovere di rispettare, preservare e promuovere. Una ricchezza che è economica ma anche morale, un invito a stili di vita sani e responsabili che questa iniziativa vuole promuovere».

168 aziende agricole aderenti

Le aziende agricole e agrituristiche venete che hanno dato la loro adesione sono ben 168, un numero superiore a quello degli ultimi anni. Si possono visitare gratuitamente ma è indispensabile effettuare la prenotazione alla fattoria prescelta, individuandola nell’elenco completo, suddiviso per le sette province venete, pubblicato nel sito www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/giornata-aperta-fattorie e alla pagina Facebook www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto. Protagoniste del progetto, insieme agli agricoltori, sono come sempre le scuole, con le loro attività, i percorsi didattici, i laboratori, e il filo conduttore della giornata sono i due concorsi “QUALe idEA!”, organizzato dall’ARPAV e “Raccontiamo la Salute con 6 A” (Agricoltura, Ambiente, Alimentazione, Attività motoria, Arte, Amicizi@), promosso dalla Regione in tutte le classi delle scuole primarie del Veneto.

33 a Padova

E sono 33 le fattorie didattiche padovane che aprono le porte ai cittadini, alle famiglie, ai grandi e piccini proponendo laboratori, intrattenimenti, lezioni sull’aia, visite guidate, giochi antichi e tanto altro per avvicinare tutti all’agricoltura come spazio ideale del sapere, della conoscenza e del dialogo. Da Coldiretti arriva un consiglio spassionato: “Si tratta di un’occasione imperdibile in quanto queste realtà durante l’anno sono i luoghi ideali per le uscite delle classi o le gite scolastiche. Ponte strategico tra campagna e centri urbani si collocano sempre più in maniera adeguata nei programmi educativi dei docenti in quanto passare del tempo a contatto con la natura, incentivare la manualità, approcciarsi agli animali domestici, preparare la merenda e stare all’aria aperta è un toccasana per i genitori quanto per gli alunni”.

L'elenco delle fattorie padovane

L'elenco completo delle aziende agricole padovane aderenti:

NOTE AROMATICHE Azienda agricola - Albignasego

Sito web: www.sanpiox1708.it

Facebook: Azienda Agricola San Pio X

Tel: 049 8010505

Mail: info@sanpiox1708.it

PANE E BELLEZZA Azienda agricola - Anguillara Veneta

Facebook: Paneebellezza

Tel: 338 4077130

Mail: gioeoscar@libero.it

FATTORIA INVALLE Agriturismo - Fattoria sociale – Turismo rurale - Bagnoli di Sopra

Sito web: www.agriturist.it/agriturismo/veneto/padova/fattoria-agrituristica-valle

Facebook: Fattoria in Valle

Tel: 349 5609037 - 348 3225532

Mail: zaggia.alessandra@libero.it - giulia.nucibella@gmail.com

BARDUCA BIO Azienda agricola biologica - Borgoricco

Sito web: www.barduca.it

Facebook: Barducabio

Tel: 049 9338070 - 340 3440678

Mail: info@barduca.it

IN PUNTA DI ZOCCOLI Azienda agricola - Brugine

Sito web: www.inpuntadizoccoli.it

Facebook: In punta di zoccoli

Tel: 329 7012880

Mail: info@inpuntadizoccoli.it

ALLEVAMENTO MASTER Agriturismo - Carmignano di Brenta

Sito web: www.allevamentomaster.com

Facebook: Allevamento Master SAS di Luigi Guarnieri

Tel: 049 5957898 - 328 4105610

Mail: info@allevamentomaster.com



APICOLTURA MIELE PIU' Azienda apistica - Cartura

Sito web: www.apicolturamielepiu.it

Facebook: Miele Più – Apicoltura Giarin

Tel: 049 9555947- 349 1834409

Mail: info@apicolturamielepiu.it



IL TRAMONTO Azienda agricola - Casalserugo

Tel: 348 2378167

Mail: az.agr.iltramonto@gmail.com



LA BUONA TERRA Azienda agricola biologica e Agriturismo - Cervarese Santa Croce

Sito web: www.buonaterrabio.it

Facebook: Agriturismo Biologico La Buona Terra

Tel: 049 9915497 - 328 0770977

Mail: info@buonaterrabio.it



MONTE VENDA Agriturismo - Cinto Euganeo

Sito web: www.agriturismomontevenda.it

Facebook: Agriturismo Alto Venda

Tel: 0429 647217

Mail: infoaltovenda@gmail.com

PODERE VILLA ALESSI Agriturismo - Cinto Euganeo

Sito web: www.villalessi.it

Facebook: Agriturismo Podere Villa Alessi

Tel: 0429 634101 - 337 606017

Mail: info@villalessi.it



LA REBOSOLA Agriturismo - Correzzola

Sito web: www.larebosola.it

Facebook: Agriturismo La Rebosola

Tel: 049 5808195 - 338 5608931

Mail: servizio.clienti@larebosola.it



RAGAZZI E QUATTRO ZAMPE Azienda agricola – Due Carrare

Sito web: www.ragazziaquattrozampe.it

Facebook: Ragazzi a Quattro Zampe

Tel: 393 0221176

Mail: info@ragazziaquattrozampe.it



LA CALENDULA Azienda agricola biologica e Agriturismo - Granze

Sito web: www.lacalendula.it

Facebook: La Calendula

Tel: 0429 98748 - 348 4503216

Mail: info@lacalendula.it



OASI BETTELLA Azienda agricola biologica e Agriturismo - Limena

Facebook: OasiBettella

Tel: 348 6048694

Mail: marcobettella10@gmail.com

NATURIAMO Azienda agricola - Massanzago

Sito web: www.arboretumvivai.it – www.naturiamo.veneto.it

Facebook: Arboretum vivai

Tel: 348 8538383

Mail: naturiamo@arboretumvivai.it

CORTE MEDIEVALE LA PIGNARA Azienda agricola - Monselice

Sito web: www.lapignara.it

Tel: 368 291094

Mail: sandrozancanella@yahoo.it



IL BOSCHETTO Azienda agricola biologica e Agriturismo - Montagnana

Sito web: www.ilboschettodimontagnana.it

Facebook: Il Boschetto di Montagnana

Tel: 335 7316366

Mail: info@ilboschettodimontagnana.it



FATTORIA LUNGARGINE Azienda agricola - Padova

Sito web: www.fattorialungargine.com

Facebook: Fattoria Lungargine di Michela Pesavento

Tel: 049 8686912 - 328 9610096

Mail: fattoria@fattorialungargine.com



SCACCHIERA Agriturismo - Padova

Sito web: www.agriturismoscacchiera.it

Facebook: Agriturismo la Scacchiera

Tel: 049 761273 - 333 5003554

Mail: scacchiera_agriturismo@yahoo.it



IL BOSCHETTO DELLE LEPRI Azienda agricola - Piacenza d'Adige

Sito web: www.ilboschettodellelepri.wordpress.com

Facebook: Il Boschetto delle Lepri

Tel: 340 7331398

Mail: info@boschettodellelepri.com

CA’ DE MEMI Azienda agricola – Piombino Dese

Sito web: www.cadememi.it

Facebook: Cadememi

Tel: 049 9366516 – 349 6987953

Mail: info@cadememi.it

NEW HORSE Azienda agricola - Piove di Sacco

Facebook: New Horse

Tel: 345 2175904

Mail: newhorse@tiscali.it

LA MASSERIA Azienda agricola – Polverara

Sito web: www.lamasseriadipolverara.it

Facebook: La Masseria di Polverara

Tel: 049 5855177

Mail: info@lamasseriadipolverara.it



1,2,3 STALLA Azienda agricola - Saccolongo

Sito web: www.123stalla.it

Facebook: 1,2,3stalla

Tel: 346 0785294

Mail: 123stallapd@gmail.com

A RODA DEA SEGA Azienda agricola biologica - San Martino di Lupari

Sito web: www.laruotabio.it

Tel: 340 3304514

Mail: info@laruotabio.it



QUA LA ZAMPA Azienda agricola – San Martino di Lupari

Facebook: ASD Le Simpatiche Canaglie e Fattoria Didattica Qua la Zampa

Tel: 348 8975271

Mail: elystoppa@gmail.com



CAMPAGNA SALINE Azienda agricola - Sant'Elena

Sito web: www.fattoriadidatticacampagnasaline.it

Tel: 340 9887387

Mail: resio.veronese@gmail.com



LA PRIMIZIA Agriturismo - Selvazzano Dentro

Sito web: www.laprimiziapd.it

Facebook: La Primizia Agriturismo

Tel: 049 8687230 - 340 3373619

Mail: chiara@laprimiziapd.it



ACERO CAMPESTRE Agriturismo - Teolo

Sito web: www.acerocampestre.com

Facebook: Agriturismo Acero Campestre

Tel: 049 9925623 - 339 4910899

Mail: info@acerocampestre.com



IL CALESSE Agriturismo - Vigodarzere

Sito web: www.alloggioilcalesse.it

Tel: 049 768369 - 340 9823355

Mail: il_calesse@libero.it

LA CORTE Azienda agricola - Villa Estense

Sito web: www.fattoriadidatticalacorte.it

Facebook: Fattoria Didattica La Corte

Tel: 0429 91220 - 347 4357590

Mail: salvan.augusto@libero.it



AL PONTE ALTO Azienda agricola - Villafranca Padovana

Sito web: www.alpontealto.it

Facebook: Al Pontealto azienda agricola

Tel: 349 0828848 - 333 3137429

Mail: alpontealto@virgilio.it