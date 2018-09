Presentata la 69 edizione di Flormart: "Un punto di riferimento internazionale per il florovivaismo di qualità"

Conferenza stampa di presentazione di Flormart, che si svolge in Fiera nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. Sala gremita, diversi gli interventi a supporto della manifestazione. Presente anche l’assessora Chiara Gallani, oltre ai rappresentanti di Regione, Provincia e camera di commercio di Padova.

Camera di commercio

Massimo Bressan ha parlato in qualità di rappresentante della camera di commercio, ha portato i saluti del presidente Santo Cono e ha annunciato che saranno sempre presenti a supporto di tutte le iniziativa.

Provincia

Il vice presidente della provincia, Fabio Bui, ha fatto notare che “Il nostro è il Paese il primo al mondo per i prodotti green ma siamo anche quelli che li utilizzano meno”. Ha evidenziato che “Servono maggiori interventi per il verde pubblico e appuntamenti come questo servono a dare risalto alle nostre conoscenze, al nostro sapere”. Poi ha spiegato di quanto sia importante la svolta che avviene dall’Asia: “Dalla Cina in tanti ci cercano perché c’è sempre più interesse per i prodotti che rispettano l’ambiente. La Cina sta avanzando a passi da gigante in questa direzione, dopo decenni in cui era fanalino di coda per quanto riguarda i temi ambientali e il verde. Ci sono tante aziende italiane che lavorano lì, oramai”. Poi ha concluso: “Serve cultura e condivisione di conoscenze”.

Regione

Anche l’assessore regionale Pan è intervenuto: “Non ci si deve nascondere, la crisi è stata pesante dappertutto. In Veneto ci sono 1487 imprese floro - vivaiste e abbiamo 209 milioni di prodotto lordo nel settore manutenzione. Il Veneto è la quarta regione per questo tipo di mercato: Padova, Treviso e Verona in prima fila”. Ha poi aggiunto: “Esportiamo semi in tutto il mondo. Siamo bravissimi nella ricerca e innovazione, ma poi la usano gli altri. Ci sono state molti aiuti a questo settore, serve però un cambio di marcia”.