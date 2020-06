«La rinascita della città»: le piazze di Cittadella si trasformano in giardini

Le piazze di Cittadella si trasformano in giardini! È questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale per l’estate 2020 nell’intento di abbellire alcune aree del centro storico. Piazza Pierobon, piazza Scalco, la piazzetta antistante la chiesa del Torresino e il lato sud di Via Indipendenza: queste le zone individuate e dove, da metà Luglio a metà Settembre, saranno collocati gli allestimenti floreali da parte di aziende florovivaistiche del territorio per una superficie di massimo 50 metri quadrati ciascuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La rinascita della città»

«Come Amministrazione abbiamo ritenuto che una tale iniziativa possa essere da stimolo per la cura e l’abbellimento dell’ambiente cittadino: una sorta di rinascita della nostra Città dopo il periodo attraversato a causa dell’emergenza sanitaria. Non da meno i risvolti culturali ed educativi nel mostrare le varie tipologie di piante e fiori che crescono in questo periodo estivo».