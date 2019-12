Giornata ecologica nel fine settimana che anticipa il Capodanno

Saranno una quarantina, tra bambini e adulti, i volontari impegnati nell’ormai tradizionale giornata ecologica natalizia che si tiene in località Sant’Andrea di Curtarolo nei giorni più corti dell’inverno. La chiamata a raccolta anche quest’anno è arrivata dagli abitanti stessi dei quartieri, che, sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, si impegneranno negli interventi di pulizia nelle vie Sant’Andrea, IV Novembre, XXIV Maggio, Isonzo, Montello, Piave e Po.

Appuntamento nel weekend

Appuntamento fissato per la mattina di sabato 28 dicembre. Al fianco dei partecipanti, anche in quest’edizione, Etra: la multituility collabora alle attività fornendo pinze e guanti in lattice, pettorine ad alta visibilità e grandi sacchi resistenti per raccogliere i rifiuti. Questi, divisi per tipologia, saranno poi depositati in un luogo concordato per venire ritirati dal personale di Etra. Neanche il freddo, dunque, o il periodo festivo, fermano i volontari attivi, semplici cittadini, che però amano il loro territorio e costruiscono efficaci occasioni per la sua salvaguardia. Anche quest’anno, insomma, il Natale di Sant’Andrea sarà all’insegna dell’ecologia.