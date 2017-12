Golf della Montecchia, premiato a Cannes con il "Sostenibilità Ambientale Iagto 2018"

Al Golf della Montecchia si trovano colonie di anatre e aironi, garzette, tordi e tantissima altra fauna, è un habitat ideale, di certo non comune in Italia come riscontrato da un recente monitoraggio del Ministero dell’Ambiente. La natura ci ripaga, con il suo magnifico spettacolo, di tutta l’attenzione che le dedichiamo. Natura, rispetto del territorio e dei più forti valori dello sport sono la base fondante dei nostri golf, il Golf della Montecchia, il Golf Frassanelle e il Galzignano Golf Course, tre percorsi del Gruppo PlayGolf54 inseriti nello splendido contesto del Parco dei Colli Euganei. Lo testimoniano i vari riconoscimenti ambientali ricevuti: ben quattro premi “IMPEGNATI NEL VERDE”, la CERTIFICAZIONE AMBIENTALE GEO e ora il nostro orgoglio più grande: il Premio IAGTO SUSTAINABILITY AWARDS 2018.

IL PROGETTO

Tra le iniziative di maggior impegno, interesse e utilità, c’è certamente il progetto “BIOGOLF”, la prima e unica esperienza in Italia di gestione biologica di un percorso di golf. Adottato sulle 9 buche del Percorso Giallo del Golf della Montecchia, prevede una manutenzione nel rispetto dei protocolli previsti per l’agricoltura biologica. Ne andiamo fieri e sentiamo il dovere di condividere questa bella esperienza partecipando a seminari, convegni e promuovendola in ogni nostro evento. Numerosi percorsi di golf in Italia stanno avvalendosi dei nostri risultati avviando ad esempio il programma di conversione del tappeto erboso di tees e fairways in Bermudagrass, una soluzione da noi testata da alcuni anni e che ci ha permesso di ridurre drasticamente i consumi di acqua e fertilizzanti e di azzerare l’impiego dei fitofarmaci. Stiamo così guidando le tendenze e anticipando la legislazione, anche grazie alla collaborazione con la Sezione Tappeti Erbosi della Federgolf, con le Università di Padova, Bologna, Pisa e Torino, con GEO e con le principali organizzazioni che in Italia si occupano di ambiente: Legambiente, Federparchi e Fondazione Univerde. Fondamentale anche le partnership istituzionali con Istituto per il Credito Sportivo e “Italy Golf & More 2”, progetto della Regione del Veneto in collaborazione con Golf in Veneto e Consorzio Marca Treviso, che sostiene programmi di valorizzazione del territorio locale.

LA MISSION

Lo screening ambientale di un evento golfistico, condotto in collaborazione con GEO in occasione del Venice Open, un torneo internazionale della U.S. Kids dedicato ai Junior, è tra le nostre soddisfazioni più recenti. Nel corso delle giornate di gara è stato promosso e divulgato tra i giovani partecipanti, provenienti da tutto il mondo, il rispetto della natura: ottimizzazione dei trasporti, raccolta differenziata, riciclo, valorizzazione dei prodotti locali, risparmio delle risorse e utilizzo di energie rinnovabili. E’ stata la prima volta in assoluto in Italia per un evento di golf e in Europa per un evento di golf giovanile. Il lavoro svolto ha inoltre contribuito all’elaborazione dei criteri per la certificazione ambientale di un evento sportivo messo a punto da GEO. La nostra mission ci ha portato tra le avanguardie nel panorama golfistico Europeo e Internazionale e il prestigioso PREMIO IAGTO Sustainability Awards 2018 che abbiamo ricevuto alla più importante Fiera del Turismo Golfistico IGTM INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET presso il Palais des Festivals et des Congrès a Cannes in Francia, ci rende sempre più orgogliosi e determinati nel proseguire con immutato impegno la strada e il lavoro condotti fino a questo momento.