Metti una foresta in casa: il venerdì green di Ikea accende un faro sugli acquisti responsabili

FSC Friday è la festa promossa dalla ONG internazionale Forest Stewardship Council® per sensibilizzare aziende e consumatori sul valore delle foreste nella nostra vita quotidiana, che si tiene ogni anno l’ultimo venerdì di settembre: in questa data, migliaia di persone in tutto il mondo organizzano eventi, seminari e momenti di sensibilizzazione.

L'iniziativa

Un modo speciale per ringraziare le foreste per la carta, il legno e tutti servizi (aria pulita, acqua fresca, mitigazione dei cambiamenti climatici) che ci offrono quotidianamente. IKEA Italia ha deciso quest’anno di aderire all’iniziativa ospitando in 3 dei suoi store (Torino, Milano Corsico e Padova) conferenze, aree informative e laboratori per i più piccoli. “Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter ospitare l’edizione 2018 dell’FSC Friday all’interno di alcuni nostri negozi” dichiara Stefano Brown, Sustainability Manager di IKEA Italia Retail. “L’evento è per noi molto importante perché rappresenta un momento di discussione sulla silvicoltura responsabile, tema assai caro ad IKEA considerato che la materia prima più importante utilizzata nei prodotti è senza dubbio rappresentata da legno. Per noi è anche l’occasione per raccontare il nostro impegno e richiamare l’attenzione dei consumatori sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e del consumo responsabile”.

Rapporto Fao

Come sottolineato nell’ultimo rapporto della FAO State of world forests, le foreste sono infatti una risorsa estremamente importante per le persone ed il Pianeta. Tuttavia, deforestazione e degrado causano ogni anno una perdita di aree forestali pari a 16 milioni di ettari (dato 2017). Per garantire una filiera sostenibile dei prodotti forestali, IKEA si affida a certificazioni indipendenti e di parte terza come quella del Forest Stewardship Council (FSC), organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. Con questo obiettivo, nel 2018 IKEA ha aumentato dell’82,5% il volume del legno proveniente da fonti più sostenibili, ossia legno riciclato e legno da foreste certificate FSC. Dal 2008 ad oggi IKEA ha inoltre contribuito a certificare 35 milioni di ettari di foreste in tutto il mondo e altri 15 milioni sono previsti entro il 2020. Quest’anno l’occasione è ancora più speciale, dal momento che ricorre il 10° anniversario dall’istituzione dell’FSC Friday: creata per la prima volta nel 2008 in Inghilterra, la giornata internazionale della gestione forestale responsabile ha nel tempo raccolto sempre maggiore consenso, arrivando a coinvolgere nel 2017 aziende, associazioni e cittadini di oltre 30 Paesi nel mondo. “È davvero un piacere poter festeggiare FSC Friday assieme ad IKEA Italia” commenta il Direttore di FSC Italia, Diego Florian “Attraverso le nostre postazioni, presenti dal 28 al 30 settembre negli store di Milano e Padova, potremo informare le persone sull’importanza di scegliere prodotti in carta e legno provenienti da gestione forestale sostenibile. Un piccolo gesto quotidiano che però ha un enorme impatto sulla nostra vita e su quella delle generazioni future. Allo stesso tempo” conclude “È un’occasione importante per lavorare con IKEA ad una filiera ancora più responsabile, assicurando così foreste per tutti, per sempre”.