In via Bainsizza si piantano 600 alberi, per far nascere un bosco alle porte della città

In via Bainsizza all’interno del terreno del parco agricolo basso Isonzo, due campi sono stati predisposti affinché, nella giornata di domenica 25 marzo, dalle 10 del mattino, si possano piantare le oltre seicento piante che saranno appoggiate a terra in dei terreni di due privati cittadini.

600 alberi

Chiediamo a Matteo Sandon, dell’azienda agricola Terre Prossime, di cui fa parte anche la Ca’ Sana, di spiegarci l’iniziativa: “Il gesto di creare un bosco è pensato in ottica futura, perché viviamo in un ambiente estremamente inquinato. Ci auguriamo vengano tanti bambini, sarebbe un segnale ben augurante. L’idea è, con un atto anche pratico e quindi sostanziale, riunire la cittadinanza attorno alla problematica del consumo di suolo”.

