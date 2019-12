Poker servito: inaugurati altri quattro boschi urbani a Padova

Per Padova si profila un futuro davvero "green": nuove messe a dimora "collettive" di alberi promosse dal Comune di Padova ed Etifor con il progetto "Padova O2 - Riforestiamo la città".

Boschi urbani

Ben quattro i boschi urbani inaugurati sabato 7 dicembre in tutto il territorio: primo appuntamento a Ponte di Brenta, poi Torre, quindi Pontevigodarzere (all’interno della grande rotonda ex Saimp) e infine Arcella, dove sono state messe a dimora le prime piante in via Annibale da Bassano vicino all’intersezione con il cavalcavia Camerini. Raggiante Chiara Gallani, assessore al verde, parchi e agricoltura urbana: «Padova continua il suo percorso di riforestazione, puntando su uno sviluppo sostenibile del territorio ed attivando energie e risorse vitali tra la società civile. Un merito importante di queste iniziative è infatti la loro capacità di coinvolgere i residenti in un’attività capace di creare comunità rafforzando i legami con il territorio sulla base di una rinnovata sensibilità ambientale».