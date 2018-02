Agna, il sindaco Piva annuncia: "Il 14 aprile puliremo l'argine del canale Sorgaglia"

Una serata "tecnica" per parlare degli aspetti idraulici del territorio del Conselvano: si terrà oggi ad Agna in collaborazione col Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo di Este, che gestisce la situazione idrologica per 70 comuni, compreso il mio di Agna.

Pulizia dell'argine

Presente anche il sindaco di Agna, Gianluca Piva, che annuncia: "Il nostro Consorzio è molto attivo anche nella sensibilizzazione della popolazione sulle questioni territoriali e sulle problematiche idrogeologiche. A tal proposito, il 14 aprile prossimo faremo un'operazione congiunta di pulizia argine del canale Sorgaglia in collaborazione con la nostra Protezione Civile".