Oltre 2 tonnellate di ingombranti in 4 ore per il primo "Sabato Ecologico all’Arcella"

Si è svolto sabato 31 marzo il primo appuntamento dei “Sabati Ecologici”, l’iniziativa promossa da AcegasApsAmga e Comune di Padova per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti nelle via cittadine. Nonostante la prima data si trovasse a fare i conti con il lungo weekend festivo e con il maltempo, presso piazzale Azzurri d’Italia, i cittadini, soprattutto residenti nel quartiere Arcella, hanno dimostrato il proprio apprezzamento e coinvolgimento per l’evento conferendo oltre 2 tonnellate di materiale in sole 4 ore. In prevalenza, RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), elettrodomestici di piccole e medie dimensioni, pile e batterie, materassi, divani, mobilio vario e legno.

I sabati ecologici



«Ho riscontrato molto entusiasmo da parte della cittadinanza in questo primo sabato, soprattutto tra i residenti dell’Arcella – commenta l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani – Questa è un'azione concreta e continuativa, vicina alle persone e ad un quartiere che ha necessità di attenzione specifica sul tema. Un modo di fare informazione e formazione a contatto con i cittadini e che abbiamo pensato con l'Azienda e inserito specificamente nel piano di quest'anno». Il centro di raccolta mobile sarà allestito nuovamente sabato 28 aprile, stesso posto stessa ora. I sabati Ecologici, infatti, saranno un appuntamento fisso per tutto il 2018, ripetendosi ogni ultimo sabato del mese, dalle ore 9 alle 13 nel piazzale nel cuore dell’Arcella, dove gli operatori di AcegasApsAmga assisteranno i cittadini nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite normalmente nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, come ad esempio cellulari, computer, oggetti domestici vari, contenitori contaminati e olio alimentare.

Il calendario 2018



Come detto, l’iniziativa partita lo scorso sabato sarà un appuntamento mensile fisso per tutto il 2018. Il centro di raccolta mobile sarà a disposizione dei cittadini ogni ultimo sabato del mese, in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguenti date:

28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22 dicembre.

Centri di Raccolta e Servizio di Ritiro a Domicilio



Oltre ai Sabati Ecologici, i cittadini possono sempre conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta: centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00; Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00. Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00. Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 16.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.00.