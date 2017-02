Quasi 5mila bambini pronti per i laboratori de La Grande Macchina del Mondo

Al via a Padova la 2° edizione de la Grande Macchina del Mondo

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. Torna, dopo il grande successo della 1° edizione nel Nordest, la Grande Macchina del Mondo, l’offerta formativa di AcegasApsAmga, in collaborazione con il comune di Padova e le cooperative sociali Atlantide e La Lumaca, dedicata ai temi della sostenibilità e dell’ambiente. Questa mattina, la scuola primaria G.B. Ferrari, è stata la prima, del Comune di Padova, ad accogliere lo staff della Grande Macchina del Mondo. I circa 40 bambini presenti hanno partecipato in prima persona allo spettacolo “Sognambolesco”, uno dei percorsi maggiormente apprezzati nell’edizione 2015/2016 e che si è riconfermato tra i più richiesti anche per quest’anno scolastico.

LO SPETTACOLO TEATRALE A TEMA. L’apprezzamento che le scuole padovane avevano dimostrato nei confronti de La Grande Macchina del Mondo nella sua 1° edizione è stato riconfermato anche per il 2016/2017. Le richieste sono state numerose e nel padovano parteciperanno al progetto oltre 200 classi da più di 60 scuole, per un totale di quasi 5mila bambini. Se il “Sognambolesco” è risultato molto apprezzato in tutti i territori coinvolti, nelle scuole padovane si è rivelato, nella declinazione a tema ambiente, il percorso più richiesto con 13 richieste accettate: bambine e bambini vengono accompagnati in un percorso di consapevolezza del rapporto tra realtà e finzione per fornire loro elementi per un maggior rispetto dell’ambiente, il tutto attraverso la realizzazione di uno spettacolo teatrale a tema.

ONLINE. Altrettanto apprezzati a pari merito, con 12 richieste accettate ciascuno, “Incursione green”, “Rifiutologi per passione” e “Scegli tu il finale ambiente”, a sottolineare come le scuole padovane rivolgano particolare interesse nei confronti dell’educazione ambientale dei più giovani. I supporti sempre disponibili on-line per insegnanti e famiglie. La proposta de La Grande Macchina del Mondo non si esaurisce però con gli interventi in classe. Sul sito web hera, infatti, saranno liberamente scaricabili numerosi Educational Box, supporti utilissimi per realizzare anche in autonomia percorsi didattici personalizzati. E’ inoltre stata ideata una sezione edutainment con divertenti attività ambientali da svolgere in famiglia, a cui si affianca una speciale linea diretta con gli educatori ambientali, per ricevere supporto e consigli utili.