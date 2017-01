Abano Terme, dal 16 gennaio arriva la speciale card (CartAmbiente)

Parte il prossimo lunedì 16 la possibilità per i cittadini di Abano Terme, di ritirare la speciale card (CartAmbiente) che consentirà il conferimento stradale dei rifiuti secchi non riciclabili a partire dal lunedì 13 febbraio.



INFORMAZIONI. Le circa 8mila utenze interessate, che nei giorni scorsi hanno ricevuto un’apposita comunicazione sulle novità del servizio stradale, potranno ritirare CartAmbiente presso l’ex-sportello Tari di via Diaz, 82 da lunedì 16 gennaio a sabato 11 febbraio, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì: 8.30-13 e 14-19; sabato: 8.30-13. Ogni cliente, assieme alle due tessere elettroniche, riceverà una guida all’utilizzo del nuovo sistema e l’omaggio di una borsa tripartita per trasportare con comodità fino a tre differenti tipologie di rifiuti differenziati. Inoltre, presso lo sportello sarà posizionato un contenitore già dotato di calotta, dove un operatore mostrerà il funzionamento del nuovo sistema.

SERVIZIO. Come già comunicato, l’evoluzione del servizio che porterà, dal 13 febbraio prossimo, alla raccolta separata del vetro e alla raccolta del rifiuto secco non differenziabile attraverso una calotta sui cassonetti apribile solo attraverso un’apposita card. Alle quasi 8mila utenze interessate sarà infatti recapitata la prossima settimana la lettera siglata da Comune ed AcegasApsAmga contenente le informazioni sulle novità in arrivo