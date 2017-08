Classifica delle città più sportive: Padova solo 21esima, vince Trieste davanti a Gorizia

É Trieste la città italiana che detiene il primato di capoluogo più sportivo. Stando a una recente indagine è l’alabarda a prendersi il primo posto secondo alcuni parametri che hanno sul numero di tesserati del Coni l'indice principale. Sul secondo gradino del podio Gorizia, terza Ascoli Piceno

SPORT DI SQUADRA. Male Padova, che si piazza solo 21esima, preceduta da Treviso e Vicenza, rispettivamente nona e decima della speciale classifica, ma davanti a Venezia che si ferma al 25esimo posto. Nella pallavolo, sport roccaforte della città del Santo, Padova si classifica ancora 21esima, mentre è nel rugby dove il capoluogo euganeo fa la voce grossa per numero di tesserati con un importante sesto posto. La città del Santo è nella top-ten dei tesserati anche per quanto riguarda le società sportive che praticano il nuoto, con un ottimo sesto posto in classifica.