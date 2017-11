Qualità della vita: Padova scende al 42esimo posto e perde 12 posizioni, vince Belluno

Quarantaduesima posizione, dietro a Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, davanti a Venezia e Rovigo. La 28esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita incorona la città montana come quella dove si vive meglio in assoluto e dove il benessere economico e sociale rende i cittadini più felici. La città del Santo perde 12 posizioni rispetto a un anno fa quando si era classificata 30esima.

LA CLASSIFICA

Tra le 110 provincie italiane al 19esimo posto troviamo Treviso, che precede Verona 25esima e Vicenza, terza tra le venete con la medaglia di bronzo per il 30esimo posto. Padova si attesta alla 42esima posizione e precede di un solo posto Venezia. Fanalino di coda in questa speciale classifica è Rovigo, 65esima. A costruire la classifica sono sei macroaree e 42 indicatori tra cui le spese per i farmaci, i gap retributivi e di genere, gli anni di studio over 25 e l’indice di litigiosità dei tribunali.

GLI INDICATORI

Guardando più nello specifico degli indicatori Padova si posizione al 32esimo posto per ricchezza e consumi, al 22esimo posto per il lavoro e l’innovazione, al 73esimo per ambiente e servizi, al 17esimo per demografia e società, al 70esimo per giustizia e sicurezza e al 46esimo per Cultura e tempo libero.