Estate senza fumo, si può: anche in Veneto sono sempre più quelli che dicono no

Uno dei temi più ricorrenti dell’estate 2017 è quello del divieto di fumo in spiaggia. C’è chi lo chiede in nome di una maggiore tutela della salute, e chi è semplicemente infastidito dalla maleducazione di alcuni fumatori non attenti alla cenere che vola con il vento, al fumo passivo sotto l’ombrellone e ai mozziconi nella sabbia. Già in diverse spiagge in Italia e in Europa le sigarette sono state vietate e per i trasgressori sono state previste multe molto salate.

In particolare nel nostro paese le spiagge che aderiscono alla richiesta di diventare “smoking free” sono sempre più numerose: dalla Liguria, con i Bagni di Sant’Antonio delle Fornaci vicino Savona, alla rinomata e lunghissima spiaggia di Bibione in Veneto, antesignana delle campagne antifumo dal 2014.

FENOMENO INTOLLERABILE. L’esercito dei detrattori del fumo ha molte ragioni: prima di tutto il problema dei mozziconi, iper-inquinanti e antiestetetici, oramai un fenomeno anche numericamente intollerabile. A Milano, per esempio, un recente studio ha calcolato che ogni giorno vengono gettati a terra almeno un milione di mozziconi: rifiuti che non solo devono essere debitamente raccolti, ma che sono anche difficilmente smaltibili. Smettere di fumare rimane senza dubbio la scelta migliore che un fumatore può fare: per la propria salute in primis ma anche per tutto ciò che gli sta intorno, ma i fatti e i dati dimostrano che non tutti ci riescano o abbiano veramente intenzione di farlo. I dati rilasciati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, non sono per nulla incoraggianti, con una stima di circa 1 miliardo di fumatori al mondo nel 2025. Una nota positiva, tuttavia, sembra arrivare proprio dall’industria del tabacco che, per rispondere alle esigenze dei fumatori, da anni investe in ricerca e sviluppo dando vita a nuove soluzioni sempre più in linea con le necessità e abitudini in costante evoluzione. Sul mercato già esistono infatti prodotti “smoke-free”, che sono una valida alternativa per la salute e per il rispetto del prossimo, anche sotto l’ombrellone. Dai sostitutivi che contengono nicotina alle sigarette elettroniche, fino ai prodotti a base di tabacco ma senza fumo. L'ultima frontiera proposta da uno dei giganti del tabacco è il meccanismo che permette di scaldare il tabacco senza bruciarlo: una nuova frontiera che si può notare già in numerose località d'Italia.