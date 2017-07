Estate da single? ecco le spiagge italiane più amate: Jesolo, quarta a livello nazionale

Estate vuol dire vacanze, spensieratezza e relax. Gli ingredienti perfetti per fare nuove conoscenze e andare alla ricerca del partner ideale. Ma quali sono le spiagge più frequentate dai single? Dove si va per “abbordare” nella speranza di trovare la persona giusta e intraprendere una relazione? La risposta arriva da Meetic, il leader europeo nei servizi di dating che vanta milioni di iscritti particolarmente attivi e ricettivi, soprattutto nel periodo estivo

8 SPIAGGE PREFERITE. Ed è per questo che, geolocalizzando e sommando il numero di connessioni avvenute tra gli iscritti alla community nelle prime settimane di luglio in tutte le località estive per eccellenza, dalla Riviera Romagnola al Salento, dalla Sicilia alla Sardegna, senza dimenticare Liguria e Calabria, è stata stilata la classifica “Dating & The Beach”, con le 8 spiagge preferite dai single italiani per cuccare e divertirsi in compagnia.

PODIO. Al primo posto della classifica, con il 29% delle connessioni a Meetic da una spiaggia italiana, domina Riccione: la Riviera Romagnola continua come sempre ad attestarsi come meta ideale quando si è alla ricerca di un partner con cui trascorrere dei momenti piacevoli. Segue in seconda posizione Milano Marittima che, con il 23%, stacca di molto Forte dei Marmi, medaglia di bronzo con il 15%. Questo il podio dei litorali più battuti dai single italiani.

JESOLO. Apre la seconda parte della classifica Jesolo con il 12%, incalzata da una delle mete estive più amate della Liguria, Alassio (8%) e Gallipoli con il 6,5%. Chiudono la classifica delle spiagge più frequentate dai single San Teodoro con il 5% e Tropea con l’1,5%, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Insomma, da Nord a Sud, chi viaggerà con l’obiettivo di fare nuove conoscenze potrà scegliere tra almeno 8 splendide mete tutte italiane.

INCONTRI. D’altronde cosa chiedere di meglio se non una vacanza in un luogo paradisiaco dove incontrare gente nuova e rilassarsi in buona compagnia? A maggior ragione se il 64% dei single italiani vede i viaggi come le attività preferite per trascorrere il proprio tempo libero condividendo passioni con persone interessanti, ma dichiara allo stesso tempo una serie di difficoltà a livello organizzativo.