Padova inquinata, Legambiente: "2017 parte male, già 9 giorni su 11 di aria avvelenata"

Dopo un 2016 fuorilegge per Pm10, Pm2,5 e ozono, non è iniziato con il migliore degli auspici, dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, il 2017. "Dal primo dell’anno all’11 gennaio - avvisa Lucio Passi, portavoce di Legambiente Padova - il Pm10 è stato registrato, quasi sempre sopra al limite di legge di 50 microgrammi per metrocubo d’aria, con picchi fino a 124 microgrammi. Nove giorni su undici d’aria avvelenata".

PIANI ANTISMOG CANDIDATI SINDACI. "Servono - continua Passi - oltre alle doverose misure temporanee, veri piani strutturali. Una situazione, questa, sulla quale i futuri candidati sindaci si devono impegnare: per essere credibili dovranno mettere bene in chiaro quali sono i loro programmi antismog. Legambiente ha messo in campo, conclude Passi, un combinato di proposte sui quali si aspetta dai futuri candidati sindaci risposte serie. Va aperto un serio e ampio dibattito con la comunità locale sul tipo di mobilità per Padova".

I DATI:

PM10 microg/m3 Dom

01-01 Lun

02-01 Mar

03-01 Mer

04-01 Gio

05-01 Ven

06-01 Sab

07-01 Dom

08-01 Lun

09-01 Mar

10-01 Mer 11.01 Padova 124 106 65 85 37 60 75 83 100 45 51

Limite di legge giornaliero 50 micr/m3. Fonte Arpav. Elaborazione Legambiente