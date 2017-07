Oltre 33 milioni di italiani in partenza tra luglio e settembre, allo scanner il viaggiatore-tipo

Come ogni anno, da questo mese ha avuto inizio il grande flusso vacanziero nostrano, secondo infatti i dati Codacons, saranno circa 33,5 milioni gli Italiani che fra luglio e settembre partiranno per le tanto agognate vacanze. Croce e delizia di ogni viaggiatore, dopo la scelta della destinazione e l’organizzazione logistica, resta sempre, evergreen, il bagaglio e il suo contenuto per stare nei limiti di peso e dimensioni senza dover rinunciare a nulla.

IL BAGAGLIO. Come si è evoluto il bagaglio degli italiani negli ultimi anni? Che accessori sono diventati un must per il viaggiatore? Che ruolo ha internet e mobile nella scelta dell’occorrente per il viaggio? A queste e altre domande risponde eBay, uno dei più grandi marketplace online del mondo, che ha delineato l’identikit del “bagaglio all’italiana” analizzando trend e preferenze degli acquirenti rispetto ai 265 mila prodotti della categoria “Valigeria e accessori da viaggio” disponibili on line. Al primo posto, tra le tipologie di bagaglio più richieste dagli italiani, il trolley da viaggio, seguito da bagaglio a mano/da cabina, zaini, valigie e set di valigie. Rotelle – dunque comodità - in pole position. Seguite dal “bagaglio a mano”, una scelta sempre più gettonata per velocizzare i tempi di imbarco e scongiurare smarrimenti che possono rovinare la vacanza. Più sorprendente la medaglia di bronzo conferita agli zaini: un dato che evidenzia la crescente affermazione del viaggio da backpacker, senza fronzoli e all’avventura.

ACCESSORI TOP. Non solo valigie, ma anche accessori da viaggio e in questo caso, la top 5 nazionale vede gli adattatori elettrici al primo posto, a garanzia di una costante connessione ovunque si vada. Seguono: mascherine per occhi, cuscini da viaggio, lucchetti e repellenti insetti: tutti oggetti irrinunciabili per viaggiatori ben organizzati.