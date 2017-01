Differenziata a Cadoneghe: migliorati i risultati dell'umido con uno scarto inferiore al 3%

Etra ha reso noti i dati relativi ai risultati dell’analisi merceologica della frazione organica. Il campione, analizzato nel Centro Biotrattamenti di Camposampiero, è riferito al giorno 15 e i rilevamenti sono stati fatti nel mese di novembre nel territorio di Cadoneghe. L’indagine ha dato come esito una percentuale di rifiuto non compostabile pari al 2,75%, a fronte di un materiale organico del 97,25%. Gli stessi dati, riferiti in modo omologo all’anno precedente, parlavano di uno scarto di poco più del 3,5%. Un risultato in miglioramento.

I DATI. "I dati riferiti al 2014 erano già più che sorprendenti – dice l’assessore all’Ambiente Enrico Nania – avevamo un materiale compostabile raccolto che raggiungeva il 96,46% del rifiuto conferito. Nella precedente rilevazione condotta da Etra, lo 'scarto', il rifiuto cioè non di origine organica, si fermava quindi a una percentuale assolutamente trascurabile. Ora questa percentuale è ulteriormente migliorata e di questo risultato l’amministrazione è molto soddisfatta sia sotto il profilo ecologico, sia pensando al contenimento dei costi di esercizio del servizio di raccolta rifiuti".

MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI. Gli obiettivi di Etra e del Comune di migliorare e rendere più ordinata la gestione dei rifiuti, e in particolare della qualità del rifiuto umido conferito, sono dunque stati raggiunti. "Questi risultati sono più che ottimi – dichiara il sindaco Michele Schiavo – e dimostrano che la stragrande maggioranza dei cittadini ha compreso l’importanza di un corretto conferimento e sta collaborando attivamente per la sua buona riuscita".