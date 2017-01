Rifiuti alla Guizza: inizia il conto alla rovescia per il porta a porta, coinvolti 11mila cittadini

Inizia lunedì oggi il conto alla rovescia per l’introduzione del servizio porta a porta nella zona nord della Guizza, che scatterà a partire dal prossimo 1 marzo 2017. Sarà infatti distribuito nelle cassette postali delle circa 5mila utenze interessate, lo starter kit contenente una prima informativa sul nuovo servizio e sulle tappe di avvicinamento. All’interno della busta si troverà una lettera introduttiva multilingue, un’ampia brochure informativa sul nuovo servizio, il calendario degli incontri pubblici e la comunicazione circa le iniziative di supporto messe in campo da Legambiente Padova.

L'AREA INTERESSATA. Il nuovo servizio porta a porta riguarderà i circa 11mila abitanti (per circa 5mila utenze fra famiglie ed esercizi commerciali) della zona compresa fra il Lungargine Bassanello a nord, via Guasti a est, il confine con il comune di Albignasego a ovest e via Fogazzaro a sud. Questo territorio si omologherà dunque alla forma di raccolta già da diversi anni introdotta nelle fasce sud ed est del quartiere.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO. Come già nelle altre zone di Padova in cui è attivo il servizio, anche alla Guizza le batterie di contenitori stradali saranno sostituite da 5 piccoli bidoni consegnati ad ogni nucleo familiare (in caso di abitazioni singole), condominio o attività economica: uno per il vetro, uno per imballaggi di plastica e lattine, uno per carta e cartone, uno per l’umido organico e uno per il secco non riciclabile. Ogni giorno della settimana sarà attiva la raccolta di un solo materiale. I cittadini saranno dunque chiamati a esporre su suolo pubblico il contenitore corretto ogni giorno, all’orario richiesto. In linea generale, alla Guizza le modalità del servizio saranno le seguenti.

- Organico: lunedì, mercoledì (solo da giugno a settembre) e venerdì

- Carta/cartone: martedì (ogni 15 giorni alternato alla plastica)

- Imballaggi plastica e lattine: martedì (ogni 15 giorni alternato alla carta)

- Vetro: terzo sabato del mese

- Secco non riciclabile: giovedì

ASSEMBLEE PUBBLICHE E INFOPOINT. Oltre all’informazione cartacea, disponibile anche su web, sono previsti numerosi momenti di incontro e confronto con i cittadini. In particolare, si terranno 4 assemblee pubbliche, secondo il seguente calendario.

- Giovedì 19 gennaio 2017, dalle ore 20.30, sala cinema Porto Astra, via S. Maria Assunta 20;

- Giovedì 26 gennaio 2017, dalle ore 20.30, sala consiliare c.d.q. 4, via Guasti, 12/c;

- Giovedì 9 febbraio 2017, dalle ore 20.30, sala cinema Porto Astra, via S. Maria Assunta 20;

- Giovedì 16 febbraio 2017, dalle ore 20.30, sala consiliare c.d.q. 4, via Guasti, 12/c.

Oltre alle assemblee, saranno allestiti fra il 25 gennaio ed il 5 marzo, 10 infopoint sul territorio:

- 25 gennaio, ore 9.30-12.30, Mercato rionale, piazzale Vincenzo Cuoco

- 28 gennaio, ore 10-13, Area verde, via Manara Valgimigli

- 11 febbraio, ore 10-13, Supermercato In’s, via Guasti, 4

- 12 febbraio, ore 9.30-12.30, Chiesa S. Maria Assunta, via Adriatica, 5

- 18 febbraio, ore 10-13, Supermercato Alì, via A. Modigliani, 76

- 19 febbraio, ore 9.30-12.30, Chiesa Santi Angeli Custodi, via delle Scuole, 6

- 25 febbraio, ore 10-13, Area verde, via Grazzini (ang. via Giovanni Pontano)

- 1 marzo, ore 9.30-12.30, Mercato rionale, piazzale Vincenzo Cuoco

- 4 marzo, ore 10-13, Supermercato Eurospar, via Guizza

- 5 marzo, ore 9.30-12.30, Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino, via dei Salici

LA COMUNICAZIONE SUI CONDOMÌNI. Data la numerosità di condomìni in zona Guizza, le attività di comunicazione e coinvolgimento sugli amministratori condominiali sono iniziate già lo scorso settembre.

LA CONSEGNA DEI CONTENITORI. La fase operativa dell’avvicinamento al servizio scatterà a inizio febbraio, quando, a cura di AcegasApsAmga, inizierà la consegna domiciliare dei 5 contenitori alle utenze, che si protrarrà fino alla fine del mese. Unitamente ai contenitori, saranno consegnati anche la guida di dettaglio alla raccolta differenziata (per scoprire il dove-va-cosa) e il calendario con l’evidenza dei giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti. La consegna si protrarrà fino alla fine del mese,

L'OBIETTIVO. L’obiettivo dell’estensione della raccolta porta a porta è duplice. Da un lato incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata in città, attualmente al 55,3%. In secondo luogo migliorare la qualità di tale raccolta. Infatti, la prossimità garantita dal porta a porta induce generalmente il cittadino a una maggiore attenzione rispetto alle tipologie di rifiuti introdotti nei diversi contenitori, limitando sensibilmente gli errori nei conferimenti.

LA COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE. Come già avvenuto in occasione delle altre estensioni del porta a porta, per la comunicazione del nuovo servizio porta a porta, AcegasApsAmga si avvarrà anche della collaborazione di Legambiente Padova, attraverso diverse iniziative di coinvolgimento dei cittadini.