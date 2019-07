Sabati del Riuso: raccolte 3 tonnellate di materiale, via all'Operazione più Alberi

Lo scorso sabato 27 luglio si è svolta all’Arcella l’iniziativa dei Sabati Ecologici, evento mensile promosso da AcegasApsAmga e Comune di Padova in piazzale Azzurri d’Italia, per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e contrastarne l’abbandono sul territorio. L’iniziativa, arrivata al settimo appuntamento da inizio anno, nella mattina di sabato 27 luglio ha registrato più di 3 tonnellate di materiale conferito.

Ingombranti

In particolare, ingombranti come vecchi mobili e sedie, legno, pile, batterie e Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. A ciascun cittadino è stata consegnata una speciale tesserina relativa all’Operazione Più Alberi, progetto già attivo presso i centri di raccolta, lanciato dalla Multiutility nell’ambito del piano comunale di riforestazione urbana “Padova O2”. Al raggiungimento del terzo conferimento di rifiuti, AcegasApsAmga, insieme a Comune e a Etifor, pianterà per lui un nuovo albero, a Mortise e Cavalcavia Chiesanuova. L’operazione permetterà di rendere Padova più sostenibile, con importanti benefici per la qualità della vita delle persone: aderendo all’iniziativa, i cittadini potranno contribuire a una raccolta differenziata di qualità e alla salvaguardia del territorio.

Il calendario dei Sabati Ecologici

Le due iniziative saranno attive ogni ultimo sabato del mese, presso piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque i prossimi appuntamenti, che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili, si svolgeranno con il seguente calendario: 31 agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre.