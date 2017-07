Estate sicura, i consigli dei vigili del fuoco in caso di maltempo o di prolungata villeggiatura

Estate è tempo soprattutto di villeggiatura: per questo i vigili del fuoco hanno pubblicato un vero e proprio vademecum con i consigli utili per garantire l'incolumità del cittadino ed il mantenimento del patrimonio ambientale.



CONSIGLI UTILI PRIMA DELLA PARTENZA. Prima di lasciare la propria abitazione, ad esempio, i pompieri consigliano sempre di chiudere il gas della cucina attraverso la valvola del contatore generale del rubinetto, disinserire l'energia elettrica dei vari elettrodomestici, controllare l'impianto d'allarme. Inoltre prima di ogni partenza, se da effettuarsi in automobile, sottoporre il mezzo ad un'accurata manutenzione.



PERTURBAZIONI. In caso ci si trovasse nel mezzo di perturbazioni metereologiche è prudente sostare in ambienti confinati e lontani da finestre, evitare di portarsi all'esterno per recuperare oggetti. Se si è in macchina procedere con prudenza e comunque usare una marcia lenta.



SITUAZIONI ALL'APERTO E CONSIGLI GENERALI. mentre è consigliabile in via generale non spostarsi nelle ore più calde, non accendere fuochi all'aperto, non abbandonare oggetti infiammabili e munirsi di piccole scorte idriche sia in caso d'incendio che per dissetarsi.