Rivoluzione nella distribuzione: il concept che trasforma il market in un appartamento

Welc(h)ome Market trasforma uno spazio abitativo in un "pizzicagnolo di quartiere" diventando un'indagine sulla relazione tra uomo e ambiente che ripensa le logiche di esposizione e vendita della merce di consumo attraverso un’interazione più vicina alla dimensione umana della quotidianità domestica, in un naturale parallelismo tra prodotto e destinazione d’uso.

Il progetto

È attorno a tre “moduli refrigerati”, prodotti da Gruppo Arneg e ripensati per proporzioni, materiali e stile, che si sviluppa un progetto che ha rotto gli schemi del banco refrigerato classico per trasformarlo, dal punto di vista estetico e dell’interazione, in un elemento di design d'interni, componente funzionale di un ambiente “casalingo”. Uno spazio dove si potrà acquistare i prodotti esposti e pagandoli in Welcoin (moneta artificiale pensata per la beneficenza). I ricavati delle vendite saranno interamente devoluti allo IOV - Istituto Oncologico del Veneto.

Sostenibilità

Per Galileo, Arneg e Gruppo Incontra Welc(h)ome Market è occasione pure per presentare le ultime innovazioni in termini di sostenibilità di prodotto e di processo. Profonda è l'attenzione verso i materiali impiegati (la cucina è interamente in PaperStone, riciclabile ed ecologico), e il consumo energetico dell'intero progetto, integrato fra living domestico e spazi espositivi commerciali. Da questa comunione d'intenti e condivisa sensibilità nasce la collaborazione con "De Rerum Natura" un progetto di Cascina Cuccagna a cura dello Studio Matteo Ragni Design con il patrocinio del Comune di Milano per il Fuori Salone della Design Week 2018.