MAP4youth, la mappatura partecipata degli spazi urbani abbandonati ed in disuso della città

Lo avevamo incontrato per farci raccontare il territorio cittadino patavino e per farci illustare queli sono le problematiche legate al consumo del suolo, il professor Eguenio Pappalardo, ricercatore in geografia presso il Dipartimento ICEA e responsabile del Progetto "Map4youth", finanziato dal Programma ERASMUS+ ed Agenzia Nazionale Giovani (ANG), in collaborazione con l'Associazione GIShub (Padova) e l'Associazione Ars for progress of people, sta lanciando il Progetto MAP4youth. Un lavoro importante, costruito con i colleghi del dipartimento, coordinati dal professor Paolo De Marchi. Un percorso che vuole essere quanto più condiviso, per arrivare ad avere una partecipata e completa, mappatura degli spazi urbani abbandonati ed in disuso della città.

MAP4youth

Il progetto MAP4youth è rivolto a studenti e giovani che vivono in città ed ha come finalità quella di promuovere la cittadinanza attiva, coinvolgendo le persone in metodologie partecipate di mappatura, di analisi e di valorizzazione degli spazi urbani abbandonati ed in disuso. MAP4Youth, inoltre, vuole avvicinare studenti e giovani all'uso di tecnologie e di metodologie geografiche come i Sistemi Informativi Geografici (GIS) ed e-tools per l'analisi territoriale e proposte progettuali partecipate per la riqualificazione delle aree abbandonate e per la sostenibilità urbana. Le attività di mappatura, di raccolta idee e di progettualità partecipata verranno svolte e geo-visualizzate sul portale dedicato alla città di Padova: https://map4youth.geocitizen.org/padova

Progetto UE

Il Progetto si inserisce nella Strategia della UE per la Gioventù (EYS) ed il Dialogo Strutturato (DS) con i decisori pubblici.

Una prima occasione per conoscere il progetto e le attività di mappatura partecipata sarà al workshop:

"I vuoti urbani: metodologie partecipate e tecnologie geografiche per mappare l'abbandono a Padova", martedì 20 novembre (ore 16.00) nella Sala Multimediale del Museo di Geografia (sezione di Geografia, Dip. DiSSGea) in Via del Santo 26, a Padova.

Registrazione gratuita

La partecipazione al seminario è totalmente libera e gratuita, anche per questo si invitano gli interessati ad effettuare la registrazione, inviando una mail a: map4youtheu@gmail.com .

C'è poi la possibilità di scaricare l'APP GEOcitizen per la mappatura degli spazi abbandonati a Padova: https://map4youth.geocitizen.org/home/login







