"CaminFacendo", approvato il progetto definitivo della pista ciclopedonale Via Ronchi

Sempre più vicina la realizzazione dell’itinerario pedonale e ciclabile di Via dei Ronchi, nell’ambito del progetto “CAMmIN FACENDO”. Nell’ultima Giunta è stata infatti approvata la progettazione definitiva dell’intervento, che comporta un investimento di 870 mila euro, 580 mila dei quali da fondi comunali e i rimanenti 290 mila con il contributo statale ottenuto dal Ministero dell’Ambiente attraverso il bando “programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola- casa-lavoro”. Il progetto “CAMmIN FACENDO” presentato dal Comune di Padova impegna risorse per complessivi 1.650.000 euro, 990 mila dei quali sono assicurati dal cofinanziamento statale.

PERCORSO

Il percorso ciclo-pedonale collega la rete urbana ciclistica esistente con la zona industriale e si connette anche con la rete ciclabile presente sulla viabilità urbana e arginale lungo il fiume Brenta e il Piovego. L’itinerario si snoda lungo il vecchio sedime ferroviario industriale dismesso, parallelo a Via Gambetta e Via dei Ronchi, quindi totalmente in sede propria e riservata. Sarà completamente alberato e illuminato con l’uso di materiali innovativi sia per quanto riguarda l’illuminazione che la pavimentazione realizzata in modo da mantenere il più possibile la permeabilità alle piogge.

LAVORO PROGETTAZIONE

“Continua il nostro impegno per realizzare le opere pubbliche che servono davvero ai cittadini nei quartieri e nelle periferie – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi che ha portato in Giunta la delibera- questa è la nostra “rivoluzione” dei piccoli lavori che però migliorano davvero la qualità della vita dei residenti e in questo caso dei lavoratori della Zip e di Camin. E’ un percorso di squadra che coinvolge tutta la Giunta ognuno per le proprie competenze e che è frutto di una visione condivisa di come vanno affrontati e risolti i problemi dei cittadini”. “E’ iniziato il lavoro di progettazione dell’ampio programma CAMmIN FACENDO coordinato dal settore Ambiente che ha presentato lo scorso mese al Ministero il piano operativo di dettaglio – spiega l’assessora all’ambiente Chiara Gallani- E’ seguita poi l’elaborazione e approvazione del definitivo per quanto riguarda il percorso ciclopedonale. Si tratta di un’importante azione strutturale e innovativa per l’offerta di mobilità alternativa all’uso del mezzo privato e che collega la Stazione Ferroviaria alla zona industriale attraverso il quartiere di Camin”. Anche il vicesindaco Arturo Lorenzoni che tra le deleghe ha anche l’urbanistica sottolinea l’importanza del progetto: “"Il progetto CAMmIN FACENDO permetterà di collegare in sicurezza la città e la sua zona industriale. E' anche l'occasione di riqualificare una fascia cospicua di territorio e un passo avanti importante nello costruzione di quella infrastruttura ciclabile cittadina che vogliamo sviluppare".