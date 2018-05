Con Intesa Sanpaolo il Liceo Nievo di Padova vince il concorso "Latuaideadimpresa"

Dieci ragazzi del Liceo Scientifico “Ippolito Nievo” di Padova con il progetto “Coffuel: Take it Diesel”, realizzato con la collaborazione del prof. Mauro Carraro del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova, si sono distinti tra i 200 elaborati presentati. Grazie alla supervisione e al supporto degli specialisti del Gruppo Intesa Sanpaolo, i ragazzi hanno realizzato un vero e proprio business plan per il loro progetto di circular economy, incentrato sull’estrazione di acidi grassi dagli scarti alimentari, ad esempio dai fondi di caffè, utili nella produzione sostenibile di biodiesel.

“Latuaideaimpresa” è un’esperienza formativa per gli studenti che si confrontano con la strutturazione di un progetto di impresa, che mette in luce talenti e nuove vocazioni imprenditoriali già dai banchi di scuola, infatti Intesa Sanpaolo con Intesa Sanpaolo Formazione eroga moduli formativi, assistendo e valutando i ragazzi nell’attività di ricerche di mercato ed elaborazione dei business plan delle loro idee. “Intesa Sanpaolo da sempre investe sui giovani perché è attraverso di loro che si costruisce il futuro del Paese – commenta Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo -. Accompagnare le loro passioni e contribuire a realizzare i loro sogni sono obiettivi centrali per la nostra banca e per questo siamo costantemente alla ricerca delle modalità e dei linguaggi più adatti, mettendo a disposizione la nostra esperienza su temi come l’educazione finanziaria, l’imprenditorialità, ’innovazione e la cultura digitale, per fare da tramite, attraverso progetti mirati, tra la scuola e il mondo del lavoro.”

“Ritengo che Intesa Sanpaolo abbia offerto un’esperienza fondamentale per avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità valorizzando la creatività dei giovani. E’ stata una grande opportunità che ha consentito ai miei allievi di cimentarsi in una realtà stimolante ed altamente formativa, quale la creazione di una start-up - riferisce la prof.ssa Viviana Gallo, coordinatrice del progetto Coffuel. - E’ una grande emozione per un docente vedere i propri ragazzi lavorare con grande passione, in ogni fase del progetto, che li ha portati a conseguire questo importante risultato.”