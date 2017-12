Natale "green" a Padova, la piantumazione del centesimo albero con Moviechorus

Sabato, ad accompagnare l’accensione delle luci del grande albero di Natale davanti al Municipio di Padova c’era anche il Moviechorus, un coro di 200 persone, composto da bimbi, ragazzi e big, che si sono esibiti in un concerto dedicato alle magiche armonie del Natale. Ma quello che è stato il vero e proprio evento è stato la piantumazione, al termine dell’esibizione, del centesimo albero, questa volta natalizio, nell’atrio di Palazzo S. Stefano per ricordare l’evento.

ECOSOTENIBILE.

“Moviechorus –dice il consigliere delegato provinciale, Vincenzo Gottardo- è il primo coro italiano ecosostenibile. Ormai dal 2010, con il supporto di uno studio d’ingegneria, ogni volta che si esibisce calcola l’anidride carbonica equivalente emessa durante le proprie attività, come i combustibili delle automobili, l’elettricità, il riscaldamento e tutti gli altri consumi e, per compensare l’inquinamento, mette a dimora alberi di specie antica a rischio di estinzione nelle aree dei 5 Comuni in cui è attivo (Rubano, Campodoro, Busiago, Stra, Carmignano di Brenta). In questa occasione particolare abbiamo deciso di regalare un albero di Natale alla Provincia, da piantumare al termine delle festività sui Colli Euganei, dove troverà certamente l’habitat ideale per crescere.”