Night Bus, Legambiente premia Busitalia Veneto per il servizio notturno di autobus a chiamata

Un'iniziativa che val bene un riconoscimento: Busitalia Veneto è stata premiata da Legambiente tra le "buone pratiche" per l’iniziativa Night Bus.

Il riconoscimento

Il premio per il servizio notturno di autobus a chiamata (inaugurato il 19 gennaio scorso) è stato consegnato a bordo del Treno Verde di Legambiente, transitato a Padova nell’ambito della campagna che porta in giro per l’Italia una mostra itinerante sul tema della mobilità ad emissioni zero.