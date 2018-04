A Padova novanta nuovi alberi

Altri nuovi alberi in città. Ne sono stati infatti piantumati novanta nell’area verde tra via Tre Venezie e la linea ferroviaria, in particolare 40 frassini, 10 gledischie, 10 liriodendri, 5 liquidambar, 10 platani, 15 celtis. Si tratta di piante che vanno a valorizzare un’area priva fino a oggi di alberature, visibile per tutti coloro che arrivano a Padova in treno.

L'assessore Gallani

«Siamo partiti con il piano che prevede un incremento degli alberi anche in zone che ne erano del tutto prive - conferma l’assessora al Verde Chiara Gallani - È importante intervenire anche nelle aree di raccordo stradale, dove si formano critiche isole di calore e dove la città è meno ossigenata per portare avanti il rimboschimento del nostro territorio. Siamo al limite della stagione, ma è ancora possibile piantare. Poi proseguiremo in autunno. Gli alberi mitigano il clima, sono barriera visiva e per il rumore, sono il nostro ossigeno. E in più, sono belli».