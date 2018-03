Piantati 600 alberi nel parco del basso Isonzo: viavai di famiglie

Circa un migliaio di persone hanno partecipato alla iniziativa organizzata dall'azienda agricola Terre Prossime, che come obiettivo, si poneva quello di piantare 600 nuovi alberi. In via Bainsizza, parco del Basso Isonzo, a tutti coloro che si sono recati sul posto è stata data questa opportunità in due campi messi a disposizione da due privati cittadini. Dalle 10 del mattino alle 18 e 30 un via vai di persone, famiglie e tantissimi bambini hanno animato la giornata.