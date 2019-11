Piantumazione di ottanta alberi lungo l’anello ciclabile dei colli Euganei

Un'iniziiva grenn quella in programma il 21 novembre. Giovedì alle ore 10.45 presso l’area di sosta dell’anello ciclabile (in prossimità di via Catajo a Montegrotto Terme, località Turri) si pianteranno ottanta alberi che andranno a compensare l’impronta carbonica di Calici di Stelle Euganei. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a giovedì 28 novembre 2019

Dettagli dal sito Strada del vino colli Euganei

Si pianteranno 80 alberi lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei per compensare l’impronta carbonica generata da Calici di stelle Euganei. Grazie alla collaborazione con wownature (progetto Etifor, spin off dell’Università degli studi di Padova) è stato possibile misurare l’impatto dell’edizione 2019. La manifestazione è stata la più visitata, con migliaia di ospiti da molte regioni italiane, ma è anche stata l‘edizione più sostenibile rispetto alle precedenti.

Non manca l'orgoglio di condividere l'impegno per rendere l’evento più atteso dell’estate euganea ancora più attento al rispetto dell’ambiente.

Ecco cosa si è fatto:

Utilizzato esclusivamente stoviglie biodegradabili.

Incentivato la raccolta differenziata, predisponendo aree ecologiche con personale dedicato.

Regalato circa mille borracce in alluminio per ridurre la presenza di plastica nell’evento (grazie alla collaborazione con AcqueVenete)

Scelto bottiglie di acqua in bioplastica (grazie all’acquisto di bottiglie di acqua Sant’Anna)

Calcolato le emissioni di Co2 della manifestazione (processo di calcolo effettuato da Etifor sulla base dei dati forniti)

Ecco si farà:

Si pianteranno 80 alberi lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei (suddivisi tra quattro tipologie: Acero, Tiglio, Carpino e Frassino)

Un impegno non solo per compensare l’impronta carbonica di Calici di Stelle Euganei, ma anche per prenderci cura del territorio che amiamo.

Sarà emozionante piantarli insieme, vederli crescere e riposarsi all’ombra delle loro foglie dopo un’escursione in bicicletta alla scoperta dei tesori euganei.

Non resta che scegliere il vostro albero da piantare. Insieme possiamo arrivare a 100!

Per piantare un albero lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei, clicca qui.

Ulteriori specifiche

Perché ho scelto questa destinazione per le mie vacanze? Perché qui, in ogni angolo di questa pianura infinita, si respira la storia. Perché nessuno mai ha capito il senso del bello come voi italiani, che ne siete diventati maestri nei secoli, plasmando ciò che vi circonda secondo questa misteriosa armonia che voi soltanto riuscite a cogliere – è stata questa la risposta del cicloturista tedesco che incontrammo lungo il percorso ciclabile Anello dei Colli Euganei.

E oggi, percorrendo i 63 km di lunghezza dell’Anello, non possiamo che trovarci d’accordo con il nostro giovane amico: è veramente un territorio unico, con il percorso ciclabile che si snoda agile tra corsi d’acqua, abbazie e castelli di altri tempi, ville signorili e borghi incantati. Mentre pedaliamo, i panorami mozzafiato si susseguono intorno a noi, mentre durante le pause possiamo deliziarci con ottimi vini e tradizionali prodotti gastronomici, all’ombra dei Colli Euganei, circondati dai colori e dai profumi della campagna.

Oggi hai la possibilità di rendere questo territorio ancora migliore di come l’hai trovato, crescendo il tuo albero lungo l’Anello dei Colli Euganei insieme agli 80 alberi già sostenuti da Calici di Stelle, per contribuire a creare un territorio dove l’uomo sia ancor più in armonia con la natura: riesci a immaginare qualcosa di più bello?

Dove e quando

Il 21 novembre 2019 si pianta!* ti aspettiamo giovedì alle ore 10.45 presso l’area di sosta dell’anello ciclabile in prossimità di via Catajo a Montegrotto Terme, località Turri.

Per informazioni e dettagli sull’evento info@stradadelvinocollieuganei.it

* in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a giovedì 28 novembre 2019

Info web

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/nuovi-alberi-anello-ciclabile/

https://www.wownature.eu/cresci-il-tuo-albero/cresci-il-tuo-albero-lungo-lanello-dei-colli-euganei/