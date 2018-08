Porta a porta Mortise e San Lazzaro: dal 31 agosto consegna dei contenitori e avvio infopoint

Si fa sempre più vicino l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta a Mortise e San Lazzaro, in vigore dal 1 ottobre 2018.

Dal 31 agosto la consegna dei contenitori presso le abitazioni

Terminata nei giorni scorsi la distribuzione del kit informativo, da venerdì 31 agosto partirà la consegna domiciliare dei contenitori per la raccolta rifiuti alle circa 4.000 utenze coinvolte. Saranno 5 i bidoni in consegna per ogni nucleo familiare (in caso di abitazioni singole), condominio o attività economica: uno per il vetro, uno per imballaggi di plastica/lattine, uno per carta/cartone, uno per l’umido organico e uno per il secco non riciclabile. Unitamente ai contenitori, gli operatori AcegasApsAmga forniranno ai cittadini anche la guida di dettaglio alla raccolta differenziata (per scoprire il dove-va-cosa), realizzata in multilingue per favorire la massima comprensione del servizio, e il calendario con l’evidenza dei giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti.

Dal 31/08, gli infopoint per spiegare il nuovo servizio

Venerdì 31 agosto sarà anche la data di avvio degli incontri itineranti sui territori interessati dalla novità, per supportare e informare i cittadini al nuovo servizio. Gli infopoint, allestiti nelle zone di maggior frequentazione della aree interessate dal porta a porta, saranno un appuntamento fisso settimanale e avanzeranno fino alla fine di ottobre. Si partirà dalla zona di Mortise, dove il primo appuntamento è per venerdì 31 agosto, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Mercato di via R.Bajardi (nel parcheggio del centro commerciale “La Corte”). I cittadini che si recheranno presso l’area allestita potranno rivolgersi agli operatori per risolvere ogni dubbio o ricevere un chiarimento relativo alla nuova modalità di raccolta. Si ricorda, inoltre, che tutte le informazioni sulla servizio sono già disponibili anche on-line sul sito www.acegasapsamga.it, nella sezione Ambiente Padova.

Il calendario degli Infopoint sul territorio

Gli infopoint proseguiranno sui territori di Mortise e San Lazzaro fino a fine ottobre, in queste date (già comunicate ai cittadini tramite il kit informativo e già disponibili sul sito AcegasApsAmga:

01/09, ore 15-18, Centro commerciale “La Corte”, via R. Bajardi, 5;

02/09, ore 9.30-12.30, Chiesa parrocchiale San Lazzaro, via S. Marco, 1;

08/09, ore 15-18, Centro commerciale “La Corte”, via R. Bajardi, 5;

09/9, ore 10-13, Chiesa parrocchiale Madonna della Salute, via M. della Salute, 7bis;

14/9, ore 18-22, Sagra di Mortise, via M. della Salute, 7 Bis;

15/9, ore 18-22, Sagra di Mortise, via M. della Salute, 7 Bis;

16/09, ore 10-13, Festa parrocchiale San Lazzaro, via S. Marco 1;

22/09, ore 15-18, Area verde, via A. Lanari angolo Via E. di Lenna;

23/09, ore 9.30-12.30, Chiesa parrocchiale San Lazzaro, via S. Marco, 1;

28/09, ore 15-18, Area giochi Giolitti (davanti scuola infanzia), via G. Giolitti, 53;

29/09, ore 15.30-18.30, Area parcheggio pubblico, via M. della Salute angolo via E. di Lenna;

30/09, ore 9.30-12.30, Chiesa parrocchiale Cristo Risorto, via G. Cardan, 12;

06/10, ore 15-18, Centro commerciale “La Corte”, via R .Bajardi, 5;

12/10, ore 9-12, mercato, via R. Bajardi;

21/10, ore 9.30-12.30, Chiesa parrocchiale San Lazzaro, via S. Marco, 1;

26/10, ore 9-12, mercato, via R. Bajardi.

Gli altri momenti d’incontro: le assemblee pubbliche

Oltre agli infopoint, per favorire la massima informazione possibile e fornire risposte immediate ai cittadini residenti rispetto al nuovo servizio, saranno organizzate anche 4 assemblee pubbliche, dove parteciperanno rappresentanti del Comune di Padova, di AcegasApsAmga e del Bacino Padova 2. Le assemblee si svolgeranno secondo questo programma:

6 e 20 settembre, ore 20.30, sala Pertini, Centro commerciale “La Corte”, via R. Bajardi 5;

13 e 27 settembre, ore 20.30, sala Patronato, Chiesa cattolica parrocchiale via S. Marco,1.