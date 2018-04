All'ombra del castello è già tutto pronto: il programma della prima giornata di "Este in Fiore"

Si parte: venerdì 20 aprile alle ore 16 si apriranno i cancelli dei Giardini del Castello per dare l’avvio alla 17esima edizione di “Este in Fiore”, la rassegna del florovivaismo nazionale di qualità che per tutto il weekend animerà la città.

L'inaugurazione

La manifestazione, ad ingresso gratuito, ruoterà attorno al tema “Ecosistema: natura in equilibrio” e ad esso si ispira l’installazione artistico-floreale che farà bella mostra di sé in piazza Maggiore, a rappresentare l'equilibrio del mondo naturale che si è adattato ai continui cambiamenti climatici e ambientali. Proprio a quest’ultimo argomento sarà dedicato il talk show in programma alle ore 16.30 nella Pescheria Vecchia. L’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Pan, il sindaco del Comune di Este, Roberta Gallana, e i rappresentanti delle amministrazioni di Cittadella (Padova), Bassano del Grappa (Vicenza) e Quarto d’Altino (Venezia) illustreranno le buone pratiche messe in atto nei rispettivi territori per divulgare alle comunità l’importanza che oggigiorno le stesse istituzioni dedicano all’ambiente e al verde urbano per il benessere dell’uomo e dei cittadini. Seguirà, alle ore 18 nei Giardini del Castello, l’inaugurazione ufficiale della XVII edizione di “Este in Fiore”. Fino a domenica 22 aprile, specialisti, cultori e amanti del mondo dei fiori e delle piante vivranno tre giorni all’insegna della natura, grazie al meglio proposto dalle eccellenze nazionali (venerdì apertura fino alle ore 20, mentre sabato e domenica dalle 8.30 alle 20).

Il programma e le iniziative

Nella stessa area, l’associazione Kaktos darà vita alla seconda edizione di “Kaktos Village”, la mostra-mercato itinerante di cactus e altre piante rare da collezione. Non mancherà, poi, l’“Isola del gusto” in cui poter degustare e comperare le specialità enogastronomiche regionali proposte dalle aziende produttrici locali. Per agevolare lo trasporto delle piante e dei fiori acquistati, sarà attivo da subito il servizio di cariolaggio e, per la prima volta, un Info Point all’esterno dei Giardini, presso il quale i visitatori potranno sostare con l’auto per il tempo necessario a ritirare la merce. Composizioni floreali abbelliranno anche altri luoghi simbolo del territorio: la facciata del Municipio, piazza Trento, la Torre Civica di Porta Vecchia e la Pescheria Vecchia. Persino ad ogni via sarà dedicato un fiore grazie alla collaborazione con i negozi del centro. Per tutte le tre giornate, inoltre, in Sala San Rocco si potrà ammirare un’esposizione di rose antiche e da collezione, curata dal vivaio Nicola Cavina. Il pomeriggio inaugurale sarà caratterizzato da un altro importante evento: la presentazione-spettacolo, alle ore 18.30 in Pescheria Vecchia, del libro “Ecologia del desiderio” di Antonio Cianciullo. Il giornalista di “Repubblica”, accompagnato dall’attore Alberto Fortuzzi, esporrà una nuova prospettiva ecologista per smettere di addentare il Pianeta in modo bulimico.