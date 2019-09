Per una città più pulita: anche Padova partecipa al World Cleanup Day

Per il secondo anno consecutivo anche Padova farà la sua parte nel World Cleanup Day, la giornata globale dedicata alla pulizia dell’ambiente che l’associazione "Let’s do it" ha fondato per coordinare e rendere più efficaci a livello globale singole iniziative locali di pulizia di ambienti urbani e rurali.

World Cleanup Day

I numeri dell’anno scorso sono stati notevoli, con oltre 600 000 volontari in 4mila località e 1.600 comuni coinvolti solo in Italia. In seno a questa giornata infatti chiunque può promuovere un evento di pulizia di determinate aree, come fiumi, spiagge, mari, boschi ma anche quartieri, parchi urbani, zone degradate. Gli eventi creati vengono segnalati sul portale https://eventi.decathlon.it/ ed è possibile quindi per tutti parteciparvi e fare la propria parte nella pulizia dell’ambiente in cui viviamo.

L'evento a Padova

Decathlon ha voluto essere in prima linea in questa iniziativa aiutando a rendere maggiormente fruibili zone di Padova ad alta vocazione sportiva, organizzando per il 22 settembre una giornata di pulizia delle zone Stanga - Portello - San Gregorio unita a un pomeriggio di sport. Enrico La Grassa, uno dei referenti per le strategie green nel negozio di Padova, ci anticipa il programma: «Partiremo alle 9.30 dal negozio Decathlon di Padova e cammineremo lungo via Venezia verso il Portello muniti di sacchi guanti e pinze per raccogliere ciò che troveremo lungo il percorso. Poi proseguiremo lungo gli argini verso S. Gregorio fino al Parco La Fenice». Diego Zarrella, tecnico di laboratorio e altro referente green aggiunge che «nel pomeriggio i partecipanti potranno provare pratiche sportive facili, divertenti ed accessibili a tutti, come il badminton, il vortex, la pallavolo o il rugby touch» e conclude ricordando che «il tema della sostenibilità è fra i 5 pilastri fondamentali della vision di Decathlon, difendiamo il nostro pianeta e la popolazione per proteggere il nostro senso aziendale». Le attività sportive pomeridiane presso il parco la Fenice saranno accompagnate anche dal laboratorio sul riciclo della plastica ad opera del personale del parco ed accessibile a tutti. La giornata vedrà la collaborazione di AcegasApsAmga che fornirà guanti, sacchi e tutto il materiale necessario al recupero in sicurezza dei rifiuti e provvederà, inoltre, alla raccolta dei sacchi al termine dell’evento. Attraverso l’app "Il Rifiutologo", infatti, sarà possibile segnalare i cumuli di rifiuti con geolocalizzazione e permetterne il recupero agli operatori della multiutility. Altre due associazioni partner dell’evento saranno "La Mente Comune", che fornirà una bici-carretto per il trasporto dei sacchi e ReTake, associazione di cittadini volontari impegnati nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio tramite il recupero degli spazi e dei beni pubblici. Ai partecipanti che si recheranno nel negozio di Decathlon Padova nei giorni precedenti all’evento sarà offerta la personalizzazione di una loro maglietta con il logo del World Cleanup Day 2019. Per iscriversi all'evento, visitare il sito https://eventi.decathlon.it