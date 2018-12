Raccolta differenziata, Capodanno sostenibile e senza sprechi grazie alla App

Bastano pochi semplici accorgimenti per trasformare un regalo ricevuto in una buona pratica per l’ambiente. E dopo il Natale anche il Capodanno può diventare una festa da godere in compagnia rispettando l'ambiente. Per differenziare al meglio i rifiuti arriva l'applicazione per smartphone targata AcegasAps che vi spiega come fare.

Come funziona

Si avvicina il conto alla rovescia per il 2019 e con lui l'incombenza di sistemare la casa da residui, imballaggi, carta, nastri e biglietti d'auguri, involucri in cartone e plastica e ancora, avanzi di cibo e bottiglie di vetro. Fare la raccolta differenziata è semplice e, grazie a un assistente speciale, oggi è ancora più facile: basta scaricare "Il Rifiutologo" , l’app che indica il corretto conferimento di ogni rifiuto, disponibile al download gratuito negli store di tutte le tipologie di smartphone e tablet.

Brindisi ecologici e rifiuti organici

Dopo il brindisi di Capodanno, le bottiglie vuote vanno conferite nei contenitori dedicati. Il vetro è infatti un materiale amico dell’ambiente, perché può essere riciclato al 100% e all’infinito. Molti dei rifiuti prodotti dagli italiani nel corso delle festività natalizie sono costituiti dal cibo: si stima che il valore di cibi e bevande non consumati sulle tavole ammonti ad almeno mezzo miliardo. Ridurre gli sprechi di cibo permette non solo un sensibile risparmio economico, ma anche la diminuzione della produzione dei rifiuti. In caso di rifiuti derivanti dal cibo è importante però differenziarli correttamente conferendoli nel contenitore della frazione organica o, per chi ne fosse provvisto, riutilizzandoli nella compostiera, un contenitore che trasforma gli scarti organici (residui dei pasti, erba e fogliame) in concime attraverso un processo di decomposizione naturale. É importante ricordare, inoltre, che se gli scarti dei crostacei e simili vanno conferiti nei contenitori per l’umido, al contrario i gusci dei molluschi (come le valve delle cozze) non sono compostabili e devono andare nei cassonetti riservati al

rifiuto secco non riciclabile.

I fuochi d’artificio

Tipici del Capodanno sono anche i fuochi d’artificio in molteplici varianti. Bisogna ricordare però che si tratta di prodotti potenzialmente pericolosi e che vanno utilizzati con le dovute precauzioni, oltre che nel rispetto degli altri, sia uomini che animali. Che si tratti di fontane, petardi o bengala, una volta utilizzati ed esauriti vanno conferiti nel contenitore del rifiuto secco non riciclabile; in caso però non siano esplosi non devono assolutamente essere conferiti nei contenitori dei rifiuti: trattandosi di sostanze pericolose ed esplosive è importante contattare ditte specializzate o i vigili del fuoco.

Pacchi e carta da regalo

Gli imballaggi voluminosi in cartone devono essere ridotti di volume e conferiti insieme alla carta negli appositi contenitori stradali. La carta da regalo, se dorata o argentata, deve essere conferita nell’indifferenziato così come i nastri e i fiocchi colorati che decorano i pacchi dono. Il consiglio, comunque, è riciclarli per altri regali, se non sono danneggiati: anche così si dà una mano all'ambiente.

Imballaggi in plastica e giocattoli

Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno inseriti nei contenitori della plastica; se di grandi dimensioni, la loro destinazione sono i Centri di raccolta gestiti da AcegasApsAmga. Nel caso in cui siano sporchi, vanno conferiti nell’indifferenziato. Invece I giocattoli non elettronici (che funzionano senza corrente elettrica) come macchinine o pupazzi, anche se di plastica, vanno nell'indifferenziato. Attenzione però: se sono in buone condizioni possono essere oggetto di raccolte a scopo benefico. In

generale AcegasApsAmga consiglia, in questi casi, di donare alle onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora funzionante e utilizzabile. Giocattoli compresi.

Le vecchie luci di Natale diventano Raee

Ogni anno si scopre che alcune file di luci colorate, che hanno decorato alberi di Natale, presepi ed esterni delle abitazioni, non funzionano più. Se non sono più utilizzabili, diventano Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta.

Un destino sostenibile per gli alberi di Natale

Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura. Per

questo motivo non vanno abbandonati accanto ai cassonetti, ma consegnati ai Centri di raccolta. Come negli altri mesi

dell’anno, inoltre, per gli scarti verdi AcegasApsAmga offre un servizio di ritiro “porta a porta” gratuito, su prenotazione

chiamando il numero verde 800.955988. Anche gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno conferiti ai Centri

di raccolta.