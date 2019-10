200 ragazzi a "caccia" di rifiuti: l'iniziativa nell'Alta Padovana

Niente lezioni, giovedì 31 ottobre, per 200 ragazzi della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto comprensivo "G. Parini" di Camposampiero che, armati di pinze e protetti da guanti, si tireranno su le maniche per un’opera di pulizia dei quartieri.

L'iniziativa

Un’iniziativa promossa dal Comune, Assessorati all’Ambiente e alle Politiche scolastiche, e dall’Istituto Comprensivo in collaborazione con Etra, che permetterà loro di mettere in pratica quell’attenzione e rispetto per l’ambiente dimostrata dalla loro generazione, ma anche di toccare con mano la fatica che occorre nel mantenere pulito l’ambiente. Ritrovo per le classi alle nove in villa Campello. Dopo un breve intervento formativo e motivazionale da parte degli educatori ambientali di Etra, saranno distribuiti ai ragazzi pinze, rastrelli, guanti e casacche catarifragenti, per permettere di effettuare la raccolta in tutta sicurezza. Quindi, saranno divisi in squadre e inviati nelle diverse aree individuate dai tecnici del Comune, zone verdi, parchi, aree pedonali e parcheggi. Al termine, il Comune offrirà ai giovani lavoratori un rinfresco. Gli operatori di Etra si occuperanno di effettuare un ritiro straordinario dei rifiuti recuperati.