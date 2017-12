L’auto elettrica arriva a Camposampietro con l’istallazione della prima Palina

Arriva nella provincia padovana Ricarica 101, il nuovo circuito per la ricarica dei veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell'energia elettrica. Domenica 10 dicembre dalle ore 11 il ristorante Bocon Divino in via Albarella 13 inaugurerà la sua prima Palina Burrasca aggiungendosi così ufficialmente alle oltre 190 località italiane dove poter ricaricare il proprio veicolo elettrico. Grazie a questa adesione tutti coloro che decideranno di sostare al Bocon Divino per scoprire gli antichi sapori veneti e le materie prime d’eccellenza potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico.

LA RICARICA VELOCE.

Progettata dai designer Italo Rota e Alessandro Pedretti, Palina Burrasca, simbolo del circuito, è la colonnina di ricarica per i veicoli elettrici che permette, grazie a 22 kW di potenza, la ricarica veloce e gratuita di più veicoli a due o quattro ruote. Con l’accensione di Palina, Camposampietro entra così a far parte del circuito Ricarica 101 che, da Nord a Sud Italia, unisce tutte le eccellenze del nostro Paese, incentivando un turismo a costo e a impatto zero. Con la mappa di Ricarica 101 – disponibile in versione desktop e su app – è possibile seguire in tempo reale l’accensione del circuito elettrico che unirà l’Italia da Nord a Sud.