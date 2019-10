Raccolta rifiuti porta a porta Arcella Ovest: stasera ultima assemblea pubblica

Si terrà questa sera alle 20.30 nella sala Technicolor del cinema Astra, in via T. Aspetti, 21, il sesto e ultimo incontro informativo rivolto agli oltre 17mila abitanti dell’Arcella Ovest, che dal 1 novembre passeranno al sistema di raccolta rifiuti porta a porta. All’assemblea, aperta a tutti i cittadini, saranno presenti rappresentanti del Comune di Padova e di AcegasApsAmga.

Info point

Per accompagnare i cittadini al nuovo servizio, fino alla fine di novembre, saranno attivi gli infopoint itineranti sul territorio. I cittadini potranno recarsi presso lo stand dedicato per ricevere informazioni e chiarire eventuali dubbi sul nuovo servizio nei seguenti giorni.

Ottobre

venerdì 18, ore 16-19 - parco Piacentino - via D. Piacentino, 27;

domenica 20, ore 10-13 - parrocchia San Bellino - via J. della Quercia, 24/c;

martedì 22, ore 9-12 - mercato - piazzale Azzurri d’Italia;

venerdì 25, ore 11.30-14.30 - area verde - via E. Toti;

mercoledì 30, ore15-18 - biblioteca e sala anziani - via J. da Ponte;

Novembre

domenica 3, ore 9.30-12 - parrocchia SS. Trinità - via E. Bernardi, 20;

venerdì 8, ore 11-15 - area verde - via E. Toti;

martedì 12, ore 9-12 - mercato - piazzale Azzurri d’Italia;

sabato 23, ore 10-13 - piazzetta Buonarroti - via M. Buonarroti, 115.

Si è concluso nei giorni scorsi anche il progetto di “ingaggio dopo-scuola”, organizzato all’esterno delle principali scuole d’infanzia e primarie dell’Arcella Ovest, per sensibilizzare, educare e coinvolgere le famiglie rispetto alla novità. Oltre 500 le famiglie intercettate, la maggior parte delle quali straniere. Grazie all’azione delle operatrici e mediatrici culturali, sono state intercettate in prevalenza famiglie cinesi, arabe, albanesi e romene della zona.Intercettando i genitori nel momento dell’uscita dei bambini dalle scuole, attraverso una forma di contatto diretta, con un format snello e accattivante (desk con palloncini pubblicitari per i bambini), gli operatori hanno riscontrato attenzione e coinvolgimento verso il progetto e sono così riusciti a raggiungere i cittadini per fornire le informazionirelative al nuovo servizio, in partenza tra poche settimane.

Cinque bidoni

Come per le altre zone del territorio padovano servite dalla raccolta porta a porta, anche all’Arcella Ovest, le batterie di contenitori stradali saranno sostituite da 5 bidoni consegnati a ogni nucleo familiare (in caso di abitazioni singole), condominio o attività economica. Dallo scorso 16 settembre, è partita la consegna dei 5 contenitori per la raccolta differenziata, corredati dal calendario di raccolta e da una guida di dettaglio, redatta anche in versione multilingue, sul corretto conferimento di ogni singolo rifiuto. I bidoni in consegna sono 5: uno per imballaggi di vetro, uno per imballaggi di plastica e lattine, uno per carta/cartone, uno per l’umido organico e uno per il secco non riciclabile. Ogni giorno della settimana, secondo un calendario distribuito a ogni utente, sarà attiva la raccolta di un solo materiale (ad esempio, carta e cartone ogni lunedì). I cittadini, pertanto, saranno chiamati a esporre su suolo pubblico il contenitore corretto nel giorno corretto, all’orario richiesto.