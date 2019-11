Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: le iniziative dell'Università di Padova

L’Università di Padova aderisce (nell’ambito di UniPadova Sostenibile) alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, iniziativa di sensibilizzazione nata grazie al programma di finanziamento Life+ della Comunità Europea e giunta alla sua undicesima edizione.

La guida

La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti è dedicata al tema “Educare alla riduzione dei rifiuti”. In questa occasione, l’Ufficio Ambiente e sicurezza dell’Università di Padova ha realizzato “Come ti riciclo? Simboli ambientali degli imballaggi”, una guida - disponibile a questo link - a disposizione della comunità universitaria e non solo, per imparare a conoscere i simboli riportati sulle confezioni dei prodotti e ad utilizzarli per fare correttamente la raccolta differenziata. Questa iniziativa rientra nell’ambito dell’impegno per una gestione responsabile delle risorse, improntato ai principi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo e il riciclaggio e il recupero dei materiali, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle attività accademiche sull’ambiente.

Sinergia

Dal 2016 l’Ateneo opera in sinergia con il Comune di Padova e con il Gruppo Hera per la promozione della raccolta differenziata all’interno delle proprie strutture. Nel 2018 è stato avviato inoltre un tavolo di lavoro con la partecipazione di diversi enti locali e del settore ambientale che ha portato, nel 2019, alla firma di un protocollo d’intesa tra Ateneo, Comune di Padova e Gruppo Hera con il fine di pianificare azioni di miglioramento della gestione e della raccolta dei rifiuti urbani nelle zone universitarie e sul territorio comunale, anche attraverso la sensibilizzazione, divulgazione e formazione su temi quali l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti e l’implementazione di acquisti verdi. Sempre grazie all’impegno dell’Ateneo per una gestione più sostenibile dei rifiuti, nel 2018 è stato avviato a recupero circa l’88% dei rifiuti speciali, tra i quali rifiuti chimici e sanitari, RAEE, carta e cartone, e scarti di origine animale: un risultato raggiunto attraverso un processo che vede coinvolti oltre 950 dipendenti formati, 55 delegati per 27 siti di deposito temporaneo.