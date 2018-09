10mila nuovi alberi, per respirare: in rampa di lancio il progetto di riforestazione urbana “Padova O2”

Riforestazione urbana, si parte. Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova ha iniziato con “Padova O2” un percorso per riportare il verde in città: 10mila nuovi alberi per restituirci verde e biodiversità.

Le prime aree individuate

Un polmone verde grande quanto 12 campi da calcio per creare nuove foreste a:

- Troncomorto

- Cavalcavia Camerini

- Torre, scuole Aldo Moro

- Cavalcavia Mortise

- Capolinea Nord Tram​

- Rondò Plebiscito​

- Impianti sportivi Ponte di Brenta

- Cavalcavia Chiesanuova

- Parco Roncajette

Le tre fasi del progetto

Il progetto si svilupperà in diverse fasi:

Fase 1, trovare le aree (prima di maggio 2018 - novembre 2018). Il Comune di Padova ha accettato una nuova sfida: migliorare la qualità dell’aria e rendere più sicura la città attraverso un intervento capace di offrire vantaggi ambientali e sociali alla popolazione. In questa prima fase il Comune ha identificato 15 potenziali aree di intervento di proprietà comunale. Di queste prima lista di aree circa 9 sono realizzabili già nel 2018/2019.

Fase 2, piantare gli alberi (dicembre 2018 – maggio 2019). Cittadini ed imprese potranno scegliere i propri alberi e le aree della città nelle quali intendono sostenere la creazione di nuove foreste. Il sistema funziona in modalità “Adotta un albero” tramite sito web dedicato. Il sito web sarà disponibile da dicembre 2018. Le giornate per piantare gli alberi saranno concordate con la cittadinanza.

Fase 3, trovare nuove aree (giugno 2019 - ottobre 2019). In futuro potranno essere messe in gioco altre aree anche coinvolgendo privati ed altri enti pubblici. Possono aderire al progetto cittadini, aziende e proprietari di un'area agricola.