Più bello e vivibile con i nuovi punti luce: “revisione” per un parco cittadino

La bella stagione si avvicina. E Palazzo Moroni si attiva per rendere più accoglienti e vivibili i parchi cittadini: nelle scorse settimane il parco Esperanto in via Martiri Giuliani e Dalmati è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, realizzato in collaborazione con Hera Luce.

La riqualificazione

I 16 vecchi corpi illuminanti con lampada fluorescente da 30 watt, sono stati sostituiti con altrettanti apparecchi a led di ultima generazione da 20 watt ciascuno. Si tratta di lampade ad alta efficienza, che con un minor consumo hanno una migliore resa luminosa. Commenta Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici: «Il risultato è che abbiamo un parco più bello e più vivibile, grazie non solo alla migliore illuminazione ma anche grazie al design contemporaneo dei nuovi punti luce. Come dico spesso queste sono le “piccole grandi opere” che servono davvero a rendere più vivibili i nostri quartieri. Sono lavori che spesso si notano appena ma che uno dopo l’altro cambiano il volto delle nostre strade e dei nostri rioni. Completeremo a breve la riqualificazione del Parco Esperanto con la riverniciatura dei pali in conformità al nuovo arredo urbano».