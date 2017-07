Padova la città veneta più green per risparmio di CO2: 114 tonnellate in meno

L’economia dell’usato non è solo un modo smart e intelligente di gestire i consumi, ma anche un gesto di responsabilità nei confronti del Pianeta. A svelarlo è l'azienda Subito, secondo cui evitare di produrre un oggetto nuovo permette di evitare di immettere CO2 nell’atmosfera. Questa azione sostenibile prende il nome di Second Hand Effect.

RICERCA AMBIENTALE. Nel 2016 secondo la ricerca Second Hand Effect condotta da Schibsted Media Group insieme all’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale sono stati risparmiati ben 16,3 milioni di tonnellate di CO2 in 8 Paesi (Italia, Spagna, Francia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Marocco) di cui 6,1 milioni nel nostro Paese.

RIUTILIZZO. “Sempre più persone sono oggi consapevoli dei cambiamenti climatici e il rispetto per l’ambiente è un incentivo ad usare Subito. La Second Hand Economy e l’effetto che ha sull’ambiente, il “Second Hand Effect”, stanno diventando un vero e proprio stile di vita, contribuendo in maniera rilevante a salvaguardare il pianeta per le generazioni future”, commenta Melany Libraro, CEO di Subito. “Sia che i nostri utenti siano spinti da ragioni sociali, dal risparmio economico o ancora dalla passione per il vintage, il risultato è ciò che conta: il riutilizzo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dell’anidride carbonica”.

VENETO. Nello scenario nazionale il Veneto, che da solo permette il risparmio di ben il 9% del totale di CO2 risparmiata in tutta Italia, ovvero oltre 560mila tonnellate di CO2, si è posizionata al quarto posto, preceduta dalla Lombardia (16% sul totale nazionale), dalla Campania (14%) e dal Lazio (10%). La categoria merceologica di Subito che ha permesso in Veneto il maggior risparmio di anidride carbonica è Motori per un equivalente di 442mila tonnellate di CO2 risparmiate, seguita da Per la Casa e per la persona (93.000 tonnellate di CO2) e da Elettronica (30.257 tonnellate di CO2).

PADOVA. A livello di spaccato provinciale, Padova e Venezia si contendono la testa della classifica, con un risparmio di oltre 114mila tonnellate di CO2 (20,5% sul totale regionale) totalizzato maggiormente grazie alla categoria Motori. Al terzo posto si posiziona Vicenza con il 18% di CO2 risparmiata. Seguono: Treviso con 100.341 tonnellate di CO2 (17,9%), Verona con 93.029 tonnellate di CO2 (16,6%), Rovigo con 23.576 tonnellate di CO2 (4,2%) e Belluno con 12.755 tonnellate di CO2 (2,3%). La categoria merceologica dominante che traina i consumi dei padovani si conferma Motori, seguita da Per la casa e per la persona, da Elettronica e infine da Sport e Hobby.