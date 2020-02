Tornano i sabati ecologici e del riuso: in piazza per conferire rifiuti ingombranti e particolari

Sabato 29 febbraio dalle 9 alle 13 si in piazzale Azzurri d’Italia all'Arcella tornano il Sabato ecologico e il Sabato del riuso.

Sabato ecologico

Secondo appuntamento dell'anno per l''iniziativa targata Comune e AcegasApsAmga per contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio. I cittadini troveranno allestito il centro di raccolta mobile e, ad accoglierli, gli operatori della multiutility per assisterli nella consegna di quelle particolari tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, Raee, materassi, divani, pile e batterie.

Sabato del riuso

Accanto al centro di raccolta mobile i cittadini troveranno anche il desk di Rete Riuso Padova, l’associazione a cui donare i propri oggetti in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e portati a nuova vita contribuendo a sostenere programmi di inserimento lavorativo e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Il calendario

L’iniziativa si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia dalle 9 alle 13.

I giorni in calendario sono: