Sabati ecologici e del riuso: riparte l'iniziativa per smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, all’Arcella ritornano i sabati ecologici e del riuso. L’iniziativa anti degrado lanciata da Comune e AcegasApsAmga per il conferimento dei rifiuti ingombranti e particolari dà appuntamento ai cittadini ogni ultimo sabato del mese in piazzale Azzurri d’Italia, a partire da sabato 26 gennaio (ore 9-13). Torna anche il desk gestito dall’associazione Rete Riuso Padova per la raccolta di oggetti riutilizzabili a sostegno di progetti di solidarietà.

Ritornano i sabati ecologici

A partire da sabato 26 gennaio, ogni ultimo sabato del mese, tornano i "Sabati ecologici". L'edizione lanciata a marzo 2018 ha permesso di raccogliere oltre 42 tonnellate di materiale ingombrante: visto il grande riscontro da parte dei citttadini si replica con l'abituale obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio. Nel piazzale i cittadini troveranno gli operatori della multiutility pronti ad assisterli nella consegna dei rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (Raee), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie.

Sabato del Riuso: per non buttare gli oggetti ancora utili

Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, i cittadini troveranno anche il desk gestito da Rete Riuso Padova dove donare i propri oggetti che, invece di essere smaltiti, potranno essere risistemati e portati a nuova vita. Quanto raccolto contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare tutti verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Il calendario

L’iniziativa è programmata ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Ecco i prossimi appuntamenti:

26 gennaio

23 febbraio

30 marzo

27 aprile

25 maggio

29 giugno

27 luglio

31 agosto

28 settembre

26 ottobre

30 novembre

21 dicembre

Centri di raccolta e ritiro a domicilio

Oltre ai sabati ecologici è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi nei quattro centri di raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera. Aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29. Aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1. Aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5. Aperto da martedì a venerdì dalle 11 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.

Gallani: «Un progetto di valore ambientale, culturale e sociale»

«Tornano i Sabati ecologici, una delle iniziative lanciate in via sperimentale l'anno scorso» spiega l'assessore all'ambiente Chiara Gallani «Un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti ingombranti nel quartiere più popoloso della città, molto apprezzato, in attesa della realizzazione del centro di raccolta che abbiamo previsto nell'ultimo Pef. Aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15. Assieme alle realtà che già operano nel territorio diamo vita a un'iniziativa di grande valore ambientale, culturale e sociale».