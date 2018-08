Sabato Ecologico del 25 agosto: raccolte oltre 3 tonnellate di ingombranti

Nel "Sabato Ecologico" del 25 agosto, sono stati cento cinque i cittadini padovani che nella mattinata si sono recati in piazzale Azzurri d’Italia.

Maltempo e recupero

Nonostante il maltempo e il periodo di ferie, al centro di raccolta mobile, nelle quattro ore di servizio, sono state raccolte oltre tre tonnellate di materiale. In prevalenza: legno, piccoli e grandi RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come frigoriferi, televisioni e ferri da stiro, mobilio vario, pile a secco e tubi al neon.

Sabato del Riuso: gli oggetti conferiti per il recupero

In concomitanza con i Sabati Ecologici, sabato venticinque si è svolta all’Arcella anche la terza tappa del “Sabato del Riuso”, dove il desk gestito da Rete Riuso Padova ha raccolto diversi oggetti tra cui libri, biciclette, giocattoli e articoli domestici. Tramite l’iniziativa, nata grazie alla partnership fra Comune, AcegasApsAmga e Rete Riuso Padova per sensibilizzare al consumo responsabile e al risparmio, i cittadini possono decidere di donare oggetti, in alternativa al conferimento al centro di raccolta mobile. Tali oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, saranno risistemati e portati a nuova vita. Quanto raccolto da Rete Riuso infatti, permetterà di sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà.

Il calendario dei Sabati Ecologici e del Riuso 2018

I prossimi appuntamenti (che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili) sono previsti nei sabati 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22 dicembre sempre presso piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13.