L'amministrazione di Este risponde al Movimento 5 Stelle su taglio piante in viale Fiume

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Gallana riguardo le critiche mosse dal Movimento 5 Stelle sulla potatura degli alberi in Viale Fiume, a Este. Ecco il comunicato che arriva dal municipio e che mira a chiarire quanto accaduto riguardo il taglio di alcune piante.

La risposta del sindaco Gallana

Gallana: «Viale Fiume è una delle tante vie da riqualificare e verranno sostituite piante ammalate che già da molti anni erano pericolose per i cittadini. Molti dei residenti hanno richiesto interventi segnalando l'urgenza del pericolo e quanto hanno atteso. Le sostituzioni prevedono un iter autorizzativo da parte degli enti competenti. L'intervento è solo il primo dei lavori programmati per viale Fiume dove sarà da sistemare anche il porfido distrutto da alberi ormai deperiti. Il verde è per noi talmente importante che abbiamo commissionato uno studio svolto da professionisti, grazie al quale ora abbiamo la “cartella clinica” dei 3000 alberi comunali, oltre che di tutte le aree verdi; prima presumevano di averne la metà. Si tratta di un progetto che ci permette di intervenire sostituendo gli alberi pericolosi (come questi di viale Fiume), pianificando le potature a seconda della pericolosità e riqualificando il verde con nuove piantumazioni. Entro il mese di aprile saranno impiantate le otto nuove sofore che potranno crescere meglio avendo lo spazio adatto».

Il bando

Il professionista che ha vinto il bando di gara ha eseguito un lavoro di analisi che si basa sulle più moderne conoscenze degli ambiti dell’arboricoltura, della selvicoltura urbana e della gestione sostenibile del verde ornamentale urbano. E' stato redatto il programma delle potature, delle piantumazioni e degli abbattimenti in base allo stato fitosanitario delle piante, alla tipologia di essenza e alla loro collocazione.La parte preponderante di elementi rilevati all’interno del censimento delle aree verdi, è costituita dalle alberature. A seguito del censimento, tutti gli alberi sono stati valutati speditivamente, offrendo un giudizio sintetico sul loro stato fitosanitario generale, indicando la necessità di eseguire degli interventi (potatura o abbattimento) e la necessità di effettuare degli approfondimenti diagnostici di tipo visivo, in alcuni casi supportato da prove strumentali.

Il dottore forestale

«La città presenta un patrimonio arboreo vasto e di elevato valore, ma certo non privo di situazioni critiche che necessitano di un intervento immediato – spiega Sergio Sgrò, il dottore forestale che ha predisposto il piano di riqualificazione del verde pubblico -. Tra queste, viale Fiume e le condizioni degli alberi che qui radicano, impongono di agire in un'ottica lungimirante, di rinnovamento e di riduzione del rischio, quest'ultimo dovuto alla presenza di alberi ammalati e gravemente compromessi dal punto di vista fitosanitario. Il patrimonio arboreo di viale Fiume, possiede un valore storico e paesaggistico in quanto disegna la via ormai da lungo tempo. Proprio la rinnovazione del filare, da attuare attraverso la sostituzione degli alberi maggiormente pericolosi, ormai deperenti e a fine ciclo, permette di rinnovare e reintegrare l'alberata, garantendo proprio la perpetuazione di quelle caratteristiche della via che le donano i pregi ornamentali succitati ed il suo carattere storico».

Le parole dell'assessore Biancardi

«Gli alberi di viale Fiume – aggiunge l'assessore Serena Biancardi - hanno pesantemente distrutto i marciapiedi e i posti auto e quindi, oltre alle sostituzioni, dovremo anche ripristinare la pavimentazione stradale. Un'efficace gestione del verde pubblico si fonda sul censimento delle aree verdi, su un regolamento e su un piano del verde. Il censimento e la creazione di un sistema georeferenziato rappresentano l'inizio di un lungo percorso gestionale che permetterà di consegnare alle future generazioni un patrimonio con più verde, più alberi e di maggior pregio rispetto quello attualmente presente».

Le critiche alla precedente amministrazione

«Altri alberi in stato fitosanitario grave, come i platani nella SR10, erano segnalati da anni anche dai Vigili del fuoco per la pericolosità. L'amministrazione Piva – conclude Gallana - per 10 anni ha avuto paura di fare qualsiasi tipo di scelta lasciando gravissime situazioni di pericolo sulle alberature, sulle strade e perfino sulle scuole. Riqualificare il verde fa parte della salvaguardia della natura e dell'uomo. C'è molto da fare e il piano di manutenzione ordinaria pianificato negli anni migliorerà la qualità della nostra città».