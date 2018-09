T-riciclo: due nuovi mezzi a pedalata assistita per mantenere più puliti parchi e centro città

Da lunedì si potranno incontrare nel centro della città e al parco Iris due nuovi mezzi, agili e sostenibili, che aiuteranno e integreranno il servizio di pulizie. Sono stati presentati, in una sorta di cerimonia informale, alla stampa, nel cortile di Palazzo Moroni, mercoledì 5 settembre.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

T-riciclo

Presenti l’assessora all’ambiente Gallani e dirigenti di ApsAmaga. Il mezzo è di fatto un vero veicolo. Si muove grazie alla pedalata assistita e ha un vano con dei contenitori per differenziare già in partenza i rifiuti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per questo motivo saranno impiegati in centro e nei parchi, non solo per svuotare i cestini dove finisce qualsiasi tipo di rifiuto, ma anche come strumento comunicativo e di sensibilizzazione su come contribuire a mantenere pulita la città. Il veicolo è dotato di un vano che contiene dei bidoncini. Può raccogliere fino a 120 litri di materiale da smaltire.