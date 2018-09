Sostenibilità ambientale: arriva la Sedicesima edizione del master per professionisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il ruolo della sostenibilità ambientale è sempre più centrale per le imprese. Diventa necessario avere nella propria organizzazione aziendale profili professionali in grado di gestire gli aspetti ambientali in maniera strategica e che abbiano le competenze per cogliere le opportunità di crescita sostenibile.

L'obiettivo

Si aprono quindi nuove opportunità di lavoro per professionisti ambientali preparati e competenti. Il Master in Gestione Ambientale Strategica, giunto ormai alla XVI edizione, ha come obiettivo principale la formazione di nuovi profili professionali e la trasformazione degli esistenti. Grazie anche al suo network composto da enti, istituzioni, aziende, headhunter, garantisce un placement dell’80% dei suoi studenti nei 12 mesi successivi al diploma. La formazione specialistica dà spazio a vari moduli formativi di eccellenza, perché innestato sull’esperienza di ricerca del Centro Studi Qualità ed Ambiente (Cesqa) dell’Università di Padova attivo ai massimi livelli internazionali nella ricerca scientifica applicata ai settori della sostenibilità ambientale, del Life Cycle Assessment, della Carbon & Water Footprint.

Il master

Il Master, secondo un assetto ormai consolidato, si è arricchito di corsi finalizzati al conseguimento di attestati di abilitazione in settori strategici direttamente spendibili nel mercato del lavoro quali: lead auditor ambientale, lead auditor sistemi di gestione energia e formazione per esperto gestione energia, ottenuti in collaborazione con scuole ed enti terzi. Offre poi occasioni di scambio e confronto internazionale nelle discipline ambientali avvalendosi di molteplici collaborazioni con università straniere che partecipano al percorso formativo del Master. Negli ultimi tre anni il master ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Durata del Master: novembre 2018-settembre 2019, formula weekend Scadenza iscrizioni: 2 ottobre 2018 Per maggiori info: www.cesqa.eu